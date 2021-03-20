　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「出國玩是其次」　連勝文喊話蔡政府解決商務旅遊需求

▲國民黨智庫副董事長連勝文。（資料照／記者林敬旻攝）

▲國民黨智庫副董事長連勝文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

台灣、帛琉旅遊泡泡17日成行，將於4月1日首發。不過，國民黨智庫副董事長連勝文20日表示，出國玩是其次，商務旅遊的需求才是現在最迫切需要解決的問題，政府該努力推動的應該是「商務泡泡」。連勝文也強調，疫苗才是真正重開邊境的關鍵，沒有疫苗，不管多少的旅遊小泡泡，都無法讓台灣恢復過去跨國經貿及旅遊的盛況。

連勝文20日在臉書表示，日前前往花蓮拜訪地方意見領袖，回程時因火車客滿，改搭飛機回來；到了花蓮機場他才發現，已經一年多沒有搭飛機，想起過去因工作一年要飛幾十趟，現在不能出國了，改坐國內線的飛機，居然讓他有種莫名的興奮感。

接著，連勝文話鋒一轉表示，其實國內各種民調，都顯示多數民眾在鎖國一年多後，渴望出國的心情，這也是為什麼會有帛琉旅遊泡泡的成形。不過他認為，出國玩是其次，商務旅遊的需求才是現在最迫切需要解決的問題，帛琉旅遊泡泡雖然是一種小進步，但是各種限制及費用仍然與無法自由行相比。

「我認為，該努力推動的應該是商務泡泡，尤其是與台灣經貿往來的亞洲各主要地區！」連勝文寫道，現實的問題是，在沒有疫苗的防護之下，敢出國的人，除非是有商務需求或是就學，否則應該很少人會願意冒被感染的風險；另一方面，在台灣沒有疫苗、台灣人民普遍沒有抗體的情況下，政府大概也不敢開放邊境，換句話說過去一年上千萬旅客來台的榮景，恐怕不知道要何年何月才能恢復。

連勝文強調，「有沒有疫苗才是真正的、邊境能否重開的關鍵！沒有疫苗，不管多少的旅遊小泡泡，都無法讓台灣恢復過去跨國經貿及旅遊的盛況！」更何況現在世界上主要國家都已經在推動疫苗護照，在沒有注射疫苗的情況下，即便全世界台灣主要經貿夥伴都對彼此開放，台灣人恐怕還是寸步難行，到時候不論當權者的內宣有多厲害，都無法掩飾因為缺乏疫苗導致鎖國，對台灣所造成的巨大傷害。

ET快訊
全台「急凍時間點」一覽！明晨這2區先探13°C
快訊／日本宮城規模7.2地震　氣象廳緊急發布海嘯警報
遭轟「妖怪大姑」　江宏傑姊姊現身機場回應了
獨／夫上個月苗栗車禍慘死！妹妹西濱火燒車與2歲兒成焦屍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

劉致榮飆速158、徐若熙11K都成話題　蔣少宏接捕很幸運　

「出國玩是其次」　連勝文喊話蔡政府解決商務旅遊需求

「不值得鼓勵的事」　侯友宜勸「鮭魚世代」：為自己行為負責

新北74人為免費壽司衝動改名　侯友宜嘆：蠻無言的！

雷達回波圖出現「非氣象回波」　軍事迷：共機疑對台進行電子作戰

蔡英文「轉型難免有挑戰」：協調中火增「氣」　台塑麥寮改燃氣

蔡英文籲中火增燃氣　盧秀燕當面建議應「汰舊換新」

趙少康「退場」韓國瑜等抬轎？　江啟臣苦笑：尊重選擇

視察台東原住民族產業發展　賴清德閉門和青年座談

趙少康被「一年條款」惹毛！建議解散中常會　江啟臣回應了

楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

野生花枝無預警伸觸手捉獵物！　垃圾魚8秒被吞...養職員：不講理

台中「張鮭魚之夢」落淚悔改名 民政局大逆轉曝最後機會！

花蓮椰子伯愛犬「總裁」遭打死！悲留孤獨背影：像自己女兒走了

全台鮭化！「吳家可鮭」50元勾5妹　鮭魚之夢男已改3次...曝兒也要同名

張寗28歲當媽媽「一度想塞回小孩」　生產後護士先關心老公..她大傻眼XD

桃園女搶黃燈90度擊落直行騎士　扶車→催油門逃20mins：我緊張

劉致榮飆速158、徐若熙11K都成話題　蔣少宏接捕很幸運　

「出國玩是其次」　連勝文喊話蔡政府解決商務旅遊需求

「不值得鼓勵的事」　侯友宜勸「鮭魚世代」：為自己行為負責

新北74人為免費壽司衝動改名　侯友宜嘆：蠻無言的！

雷達回波圖出現「非氣象回波」　軍事迷：共機疑對台進行電子作戰

蔡英文「轉型難免有挑戰」：協調中火增「氣」　台塑麥寮改燃氣

蔡英文籲中火增燃氣　盧秀燕當面建議應「汰舊換新」

趙少康「退場」韓國瑜等抬轎？　江啟臣苦笑：尊重選擇

視察台東原住民族產業發展　賴清德閉門和青年座談

趙少康被「一年條款」惹毛！建議解散中常會　江啟臣回應了

手捧這束「多肉植物」保證求婚成功！上千網萌暈：直接原地結

劉冠廷開球好緊張沒時間看妹想和洪總合照　孫可芳暖心叮嚀

史努比與查理布朗變身最萌可麗餅　還有琺瑯杯、後背包準備荷包失守

義享時尚開幕！百貨競業前來刺探敵情　午餐時段美食街一位難求

鮭魚之亂跟風雲林+1　名字有「武、正」免費領鮭魚片！

快30歲了「死不考機車駕照」！她曝光心態　網讚爆：謝謝妳不上路

35KG大隻萌獸「把人當床墊」重壓陪睡！　網祝福：主人妳保重

罔腰分手前任「仍睡一起」！0修圖素顏直播…要求女粉：調教妳男友

裕隆第2節22比7猛攻　克里斯馬斯17分7籃板轟垮璞園

員工確診！川普「海湖俱樂部」部分關閉　僅提供宴會、活動服務

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

政治熱門新聞

全出貨！4元衛生紙、6元蛋塔10萬筆訂單　蝦皮埋單

張鮭魚之夢改不回來！　李來希不忍：請先救救孩子

金門女戰神「護花使者」曝光　陳玉珍嬌羞回應了

張鮭魚之夢改名烏龍　李來希憂孩子

趙守博新書解密台灣11位政要

王定宇、顏若芳「同居扯分租」　直擊打臉畫面全曝光

破紀錄！22歲男挑戰戶政系統極限50字　趁機告白女友

北市共51人瘋改名　他8小時內改回原名

331人改名鮭魚搶優惠　柯文哲直呼：社會奇蹟

AZ疫苗22日開打　蘇貞昌1條件允許就率先接種

柯文哲被問鮭魚之亂　笑回：社會奇蹟

王定宇爆同居美女發言人　立法院2會館備「個人套房」

面試獅子座O型不錄取　北市勞局：可重罰150萬

粉帽女逃票還汙衊站務員　北捷怒開7500罰單

更多熱門

相關新聞

陸醫檢師接種疫苗仍確診！專家：保護率非100%　

陸醫檢師接種疫苗仍確診！專家：保護率非100%　

大陸再次出現新冠肺炎本土病例，且感染者為一名已接種過2劑新冠疫苗的醫院檢驗師，令許多人對大陸國產疫苗的品質產生懷疑。對此，大陸疾控中心前流行病學首席科學家曾光表示，疫苗保護率本來就不是百分之百，不用因為個案對疫苗產生懷疑。

LIVE／AZ疫苗2族群緩打！指揮中心最新說明

LIVE／AZ疫苗2族群緩打！指揮中心最新說明

陳佩琪開砲　要指揮中心應報告疫苗進度

陳佩琪開砲　要指揮中心應報告疫苗進度

「旅遊泡泡」刷卡利多！公股銀搶先推　最高5.5%現金回饋

「旅遊泡泡」刷卡利多！公股銀搶先推　最高5.5%現金回饋

法國宣布封鎖巴黎1個月　憂第三波爆發

法國宣布封鎖巴黎1個月　憂第三波爆發

關鍵字：

連勝文疫苗旅遊泡泡商務旅遊

讀者迴響

熱門新聞

實戰30cm黑人！大槻響自曝「被頂到肺」

情緒勞動有價！台大女出租每小時收1200元

外送員抵達「才知是送肉粽現場」　一看名字崩潰

「全台最美鮭魚」吃爆壽司郎　正妹林鮭魚甜美現身

吳夢夢SWAG收入公開！低到網友傻眼

泰森150kg女兒減肥成功　男友像哈登

獨家／不只莎莎！《食尚》哈孝遠也掰了「整組人被請走」

14歲少女沒改名「全家都叫鮭魚」

高雄藤枝森林遊樂區預計5/7開園

半夜淒厲慘叫！人妻遭密封木桶中活活蒸死

起底鮭魚之夢！中國醫同學猛爆料

身體失控狂扭！師父讓美女信眾當場被上身

新竹學校今晚「送肉粽」路線曝光

男童坐地討抱抱被放生　終於想自己走卻被輾

快訊／福原愛媽媽「突現身松山機場」！

更多

最夯影音

更多
楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！

楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！
相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

野生花枝無預警伸觸手捉獵物！　垃圾魚8秒被吞...養職員：不講理

野生花枝無預警伸觸手捉獵物！　垃圾魚8秒被吞...養職員：不講理

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面