「出國玩是其次」　連勝文喊話蔡政府解決商務旅遊需求

▲國民黨智庫副董事長連勝文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

台灣、帛琉旅遊泡泡17日成行，將於4月1日首發。不過，國民黨智庫副董事長連勝文20日表示，出國玩是其次，商務旅遊的需求才是現在最迫切需要解決的問題，政府該努力推動的應該是「商務泡泡」。連勝文也強調，疫苗才是真正重開邊境的關鍵，沒有疫苗，不管多少的旅遊小泡泡，都無法讓台灣恢復過去跨國經貿及旅遊的盛況。

連勝文20日在臉書表示，日前前往花蓮拜訪地方意見領袖，回程時因火車客滿，改搭飛機回來；到了花蓮機場他才發現，已經一年多沒有搭飛機，想起過去因工作一年要飛幾十趟，現在不能出國了，改坐國內線的飛機，居然讓他有種莫名的興奮感。

接著，連勝文話鋒一轉表示，其實國內各種民調，都顯示多數民眾在鎖國一年多後，渴望出國的心情，這也是為什麼會有帛琉旅遊泡泡的成形。不過他認為，出國玩是其次，商務旅遊的需求才是現在最迫切需要解決的問題，帛琉旅遊泡泡雖然是一種小進步，但是各種限制及費用仍然與無法自由行相比。

「我認為，該努力推動的應該是商務泡泡，尤其是與台灣經貿往來的亞洲各主要地區！」連勝文寫道，現實的問題是，在沒有疫苗的防護之下，敢出國的人，除非是有商務需求或是就學，否則應該很少人會願意冒被感染的風險；另一方面，在台灣沒有疫苗、台灣人民普遍沒有抗體的情況下，政府大概也不敢開放邊境，換句話說過去一年上千萬旅客來台的榮景，恐怕不知道要何年何月才能恢復。

連勝文強調，「有沒有疫苗才是真正的、邊境能否重開的關鍵！沒有疫苗，不管多少的旅遊小泡泡，都無法讓台灣恢復過去跨國經貿及旅遊的盛況！」更何況現在世界上主要國家都已經在推動疫苗護照，在沒有注射疫苗的情況下，即便全世界台灣主要經貿夥伴都對彼此開放，台灣人恐怕還是寸步難行，到時候不論當權者的內宣有多厲害，都無法掩飾因為缺乏疫苗導致鎖國，對台灣所造成的巨大傷害。