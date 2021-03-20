陸醫檢師「接種2劑疫苗」仍確診！專家：疫苗保護率本就非100%　

▲大陸已展開國產新冠疫苗接種。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸再次出現新冠肺炎本土病例，且感染者為一名已接種過2劑新冠疫苗的醫院檢驗師，令許多人對大陸國產疫苗的品質產生懷疑。對此，大陸疾控中心前流行病學首席科學家曾光表示，疫苗保護率本來就不是百分之百，不用因為個案對疫苗產生懷疑。

染病的檢驗師任職於陝西省西安市一間醫院，一直在隔離區工作，主要主要負責隔離病區內患者的核酸採集、實驗室檢驗工作。陝西省市聯合專家組研判，檢驗師是在隔離封閉病區內意外暴露造成偶發感染。

該堅醫院的檢驗科的其餘員工則透露，檢驗科室的工作人員，能接種新冠疫苗的都已經接種了，除了不符合接種條件的基本都已接種了，「1月底2月初的時候，染病的同事就已經接種完2針新冠疫苗了，但對於為什麼還會感染病毒，大家也不清楚。」

對此，大陸疾控中心前流行病學首席科學家曾光指出，新冠疫苗保護率並非100%，接種疫苗後是比較安全而非絕對安全，「國產新冠疫苗在國內外已接種了數千萬人次，安全性和有效性都得到充分證實，大眾不必因這一個案而對國產疫苗產生懷疑。」

曾光提到，承擔新冠病人治療的醫院，是病毒存在和傳播的高風險區域，即使醫務人員在接種疫苗後並不能完全排除被感染的可能，「這也恰恰說明優先為醫務人員接種疫苗的重要性，也說明醫務人員接種疫苗後的防護工作只能加強，不能鬆懈。」

曾光強調，雖然疫苗不是百分百防護，但是接種疫苗後會減少感染的機會，一旦免疫屏障建立起來，才會保護沒有免疫力的人群。