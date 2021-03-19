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周末暴跌15°C！2大「降雨熱區」曝光　下周急凍探13°C

▲▼天氣 寒流 冬衣 禦寒 外送員 機車族 街友取暖。（圖／記者屠惠剛攝）

▲下周天氣寒冷，氣溫將下探13度。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

明日天氣溫暖，各地白天氣溫偏高，西半部高溫約28到30度，不過到了周日將有鋒面通過北部、東半部有雨，接著還有冷氣團影響，天氣將有劇烈變化，下周一白天高溫只有13到15度，等於高溫下降約15度。預計周一清晨到周二清晨最冷，低溫約13度，空曠地區還會更冷。

氣象局預報員陳伊秀表示，明日天氣與今日類似，各地都是多雲到晴的好天氣，白天氣溫暖熱，西半部約28到30度、宜花東27到28度，夜間低溫約18到20度。

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周日起天氣開始變化，受鋒面通過影響，清晨到上半天期間，北部、東半部有局部短暫雨，由於鋒面偏北邊，因此中部只有山區有雨，中部平地與南部地區則不受影響。

鋒面通過後冷空氣南下，這一波冷空氣強度介於東北季風與大陸冷氣團之間，影響的時間較長，預計周日到下周二白天都較冷，而下周一、二因水氣較少，僅東北季風迎風面的北部、東半部有局部陣雨，不過可能有華南中層水氣移入，因此中部、南部山區偶爾會有零星陣雨。

▲▼天氣 寒流 冬衣 禦寒 外送員 機車族 街友取暖。（圖／記者屠惠剛攝）

▲周日北部、東半部有雨。（圖／記者屠惠剛攝）

在溫度變化上，周日開始各地就會逐漸變涼冷，且北台灣周日有雨，感受上會更冷，預計高溫不會超過20度。周日午後氣溫越來越低，預計最冷的時間點為下周一清晨到周二清晨。

陳伊秀指出，下周一北台灣、宜蘭低溫約13到15度，且白天氣溫也不會回升，幾乎整天感受都很冷，而中部、花蓮約16到17度，南部、台東約17到19度，中南部與東部地區白天氣溫則會略微回升，中部與花東約22到23度、南部24到25度。

到了下周二白天氣溫將逐漸回升，北台灣約20到22度、中南部與台東約24到28度。周三回溫更明顯，到周五前天氣都較為單純，僅東半部有零星降雨，其他地區則為多雲到晴，北部與宜花約21到24度、中南部與台東24到29度，預計下周末可能又會有冷空氣影響，不過強度不會比這一波強。

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