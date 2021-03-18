高溫暴跌11°C↑！周日「鋒面＋冷氣團」夾擊　最冷探13°C時間曝

▲周日天氣將有變化，氣溫下探13度。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

近日各地天氣穩定，明後兩天各地都是多雲到晴天氣型態。中央氣象局提醒，周日將有鋒面通過與東北季風或大陸冷氣團南下，預計下周一是最冷的一天，北部白天高溫14度，與明日高溫25度相比，暴跌11度，且會越晚越冷，夜間低溫將下探13度，比近日早晚低溫18度下降5度，下周三後才會恢復溫暖的天氣。

氣象局預報員陳伊秀表示，明後兩天的天氣與今日類似，都是以多雲到晴天氣型態為主，只有花東偶爾會有零星降雨，中南部則是依然相當溫暖。明日北台灣高溫會略微上升，約25到27度，而沿海地區高溫則較低約21到23度，早晚低溫則約18到22度。

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到了周日天氣將有較大變化，除有鋒面通過外，也會有東北季風或大陸冷氣團南下，受鋒面影響，迎風面的北部、東半部將有局部短暫陣雨，中南部則無影響，仍是多雲到晴，下周一鋒面離開，降雨情況緩和，僅東半部、基隆北海岸與局部山區有雨。

▲下周一最冷，且將越晚越冷。（圖／記者屠惠剛攝）

隨著冷空氣南下，周日晚上開始，各地氣溫將大幅下降，預計下周一最冷，且會越晚越冷，北台灣整天溫度僅約14到16度。下周一中南部高溫也會下降，白天約21到25度，整體感受偏涼。

在低溫方面，周日、下周一晚上都較冷，北台灣約13到15度、中部16到17度、南部17到18度、花東15到16度，預計下周一深夜到下周二清晨是最冷的時間，下周三冷空氣減弱，氣溫逐漸回升，北部白天高溫23度、中南部26到27度、東部23到25度。