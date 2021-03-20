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呼叫「鮭魚人」先別急著改名！高雄這家披薩店讓你免費吃

記者洪靖宜／高雄報導

壽司郎「鮭魚」活動意外引發的改名風潮，不少鮭魚先生小姐衝去戶政事務改名，就為享用免費的壽司大餐，吃飽吃滿後再去把名字改回來，不過位在高雄的披蕯連鎖店，在壽司郎活動落幕後，也搶搭這波熱潮，宣布20、21日兩天，凡是姓名中有「鮭魚」的民眾將可享有披薩整單免費，呼叫尚未改名的鮭魚人們趕緊來品嘗美食。

▲名字叫「鮭魚」民眾免費吃披薩 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲招牌「鮭魚鮮蝦」披薩 。（圖／記者洪靖宜攝）

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▲名字叫「鮭魚」民眾免費吃披薩 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲凡是名字叫「鮭魚」民眾免費吃披薩 。（圖／記者洪靖宜攝）

連鎖迴轉壽司店壽司郎舉辦促銷活動，掀起全台改名之亂，各式各樣鮭魚相關名字無奇不有，不過活動結束後不少人急著想把名字改回來。不過，位在高雄左營區的披蕯連鎖店，在壽司郎活動落幕後，接著上演續集，凡是只要持相關證件，名字叫「鮭魚」即享整桌免費，一桌最多4人，與「鮭魚」兩字同音打5折，一字同音也可以打9折，老闆游駿傑說，覺得壽司郎此活動相當不錯，才會跟進，自家披薩店是鮭魚披薩起家，採用進口挪威鮭魚，都是自己處理，保證新鮮，跟生魚片一樣等級，吃起來入口即化。

▲名字叫「鮭魚」民眾免費吃披薩 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲老闆自豪鮭魚披薩是店裡招牌  。（圖／記者洪靖宜攝）

活動期間限定3月20、21日兩天，一推出已經有鮭魚先生打電話定位，不過因為壽司郎免費活動，有不少人只吃生魚片，結帳時剩下滿桌醋飯，也有人拉麵只吃料、甜點只咬一口，對於這種浪費食物行為，游老闆也說會有附加條款，剩食過多的話將有1000元的罰款，因為浪費食物實在不可取，如果有過多的鮭魚先生小姐出現浪費行為的話，將會提前中止活動，由於活動剛開始，訂位人數不多，現場多半為平時用餐的顧客，想搭這波熱潮，還要看消費者買不買單。

▲披薩店免費吃披薩 。（圖／店家提供）

▲已經有「鮭魚先生」到店裡用餐。（圖／店家提供）

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