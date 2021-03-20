冰島火山爆發！滾燙岩漿上噴100m震懾影片曝　紅光滿天籠罩全城

▲冰島發生火山爆發，距離首都雷克雅維克僅30公里。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

冰島西南部的雷克雅內斯半島（Reykjanes Peninsula）自2月24日發生規模5.6地震後餘震不斷，氣象局在過去4周以來已記錄到4萬多次地震，而位於此地區的法格拉達爾山（Fagradalsfjall）於19日晚間更是出現約800年來的首次「火山爆發」，滾燙熔岩覆蓋了約200座足球場的面積。

A new video of the eruption at Geldingardalur valley in Reykjanes peninsula. Taken from the Coast Guard helicopter. #Reykjanes #Eruption #Fagradalsfjall pic.twitter.com/B862heMzQL — Icelandic Meteorological Office - IMO (@Vedurstofan) March 19, 2021

綜合路透社與BBC報導，距離冰島首都雷克雅維克（Reykjavik）僅約30公里處的法格拉達爾山於19日晚間8時45分開始火山爆發，這是雷克雅內斯半島自12世紀以來的首次爆發，經過4小時，火山熔岩覆蓋了大約1平方公里，相當於200座足球場，預計不會噴出太多火山灰或煙霧，各家航空公司可自行決定是否停飛。

▲▼冰島法格拉達爾山噴發，岩漿從裂縫中流洩出來，附近居民也目擊天空中紅光一片。（圖／路透）

報導指出，在噴發火山8公里外的格林達維克小鎮（Grindavik）居民表示，從家中窗戶就能夠看到紅光滿天，有許多人還開車去附近觀賞奇景。冰島氣象局表示，這次法格拉達爾山屬於小型噴發，對居民與重要設施沒有直接威脅，火山噴發處的裂縫約達500至750公尺長，噴出熔岩的高度則約100公尺高。

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