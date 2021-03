冰島火山爆發！滾燙岩漿上噴100m震懾影片曝　紅光滿天籠罩全城

▲冰島發生火山爆發,距離首都雷克雅維克僅30公里。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合外電報導

冰島西南部的雷克雅內斯半島(Reykjanes Peninsula)自2月24日發生規模5.6地震後餘震不斷,氣象局在過去4周以來已記錄到4萬多次地震,而位於此地區的法格拉達爾山(Fagradalsfjall)於19日晚間更是出現約800年來的首次「火山爆發」,滾燙熔岩覆蓋了約200座足球場的面積。

A new video of the eruption at Geldingardalur valley in Reykjanes peninsula. Taken from the Coast Guard helicopter. #Reykjanes #Eruption #Fagradalsfjall pic.twitter.com/B862heMzQL