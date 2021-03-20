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軍備局印刷所雇員爆偷接單私印教材　國防部：毋枉毋縱配合偵辦

▲▼立法院外交及國防委員會 國防部部長邱國正答詢 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

專門負責印制國軍「極機密」等級及「機密」等級文件的軍備局401廠南部印刷所，傳出有內部人員私自接單，幫忙遺失教材的國軍官兵補印教材，恐有監守自盜的情況。對此，國防部20日表示，目前由橋頭地檢署偵辦中，國防部將秉持「毋枉毋縱」原則，依法全力配合辦理。

有媒體報導，軍備局401廠南部印製所一名陳姓雇員，自去年4月起私自接單，協助教材遺失的國軍官兵印製陸軍砲兵訓練中心教材以及直升機操作手冊，查到超收的金額已經逾5萬元。

對此，國防部20日表示，生製中心第401廠於2020年6月稽核發現陳姓雇員私自接單，已於去年7月3日移送高雄憲兵隊，目前由橋頭地檢署偵辦中，國防部將秉持「毋枉毋縱」原則，依法全力配合辦理。

國防部同時也提出補救措施，委印印製品均由雙方全程監督下印製，生製中心也已修訂作業程序，委製協議書一律由廠長以電子簽章簽署，印製價款則由委印單位國庫轉帳，以防杜類案再次發生。

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