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珠寶大盜教父陳清課落網雙槍上膛　陳家欽：20年捉他2次都在花蓮

▲警政署長陳家欽19日下午在桃園市警局受訪談到珠寶大盜陳清課落網時表示，20年共抓過他2次，既狡猾又危險。（圖／記者沈繼昌攝）

▲警政署長陳家欽19日下午在桃園市警局受訪，談到珠寶大盜陳清課落網時表示，20年來抓過他2次，既狡猾又危險。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

珠寶大盜陳清課等3人18日在新北市三重區銀樓犯下洗劫3000餘萬元金飾珠寶後逃逸，警方鎖定陳清課等人，19日在花蓮逮捕到案；對此，警政署長陳家欽受訪時表示，20年內抓過陳2次，他非常狡猾又危險，巧合的是，陳2次都在好山好水的花蓮落網。

陳家欽19日在桃園市警局主持「桃竹、竹苗分區刑事會報」，會中抽空受訪指出，新北市三重銀樓搶案18日發生時，新北警方很快鎖定對象，確認犯嫌就是珠寶大盜陳清課等人，新北市警局長黃宗仁告訴他時，他就特別提醒，陳過去曾蒙面犯下強盜案，專搶銀樓、珠寶，後來更侵入住宅犯下強盜案，作案手法與犯罪模式都非常狡猾、危險。

陳家欽表示，陳清課犯案時多持槍械或開山刀，曾在戒護就醫過程時，主導挾持劫囚逃逸成功，過去他曾經抓過他2次，提醒黃局長圍捕時，要留意陳清課可能會拒捕對抗，務必注意安全，果然員警同仁在圍捕過程，搜出2把已上膛槍械。

陳家欽認為，陳過去從竊盜開始犯案，後來變成侵入住宅綁被害人洗劫，還對銀樓、珠寶業搶劫，且為保住贓物，應訊都相當不配合、否認犯罪，更對贓物藏匿處、共犯行蹤，都堅不吐實，因此，警方在沒有獲得重大證據前，一定按兵不動，蒐集到具體成熟證據才會行動，讓陳清課落網後無從狡辯。

陳家欽強調，巧合的是，陳清課從2001年在花蓮被逮，這次犯下三重銀樓搶案也是逃到花蓮被圍捕到案，兩次犯法都在花蓮被逮捕，顯示法網恢恢，警察同仁鍥而不捨，要讓陳沒有絲毫僥倖心理。

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