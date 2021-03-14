女駕駛遭夾殺「擠成肉餅」！聯結車0減速衝撞　目擊者嚇：直接扁掉

▲女駕駛遭聯結車夾殺，當場擠成肉餅。（圖／翻攝《閃電新聞》）



記者柯振中／綜合報導

重慶市萬州區13日發生恐怖車禍，一名女駕駛當時開車準備去保養，停等紅燈時，遭到後方超速的聯結車撞擊，夾在2輛聯結車中間當場慘死。恐怖的畫面曝光，也讓大陸網友相當憤怒。

根據《閃電新聞》報導，這名女子13日中午駕車外出，行經萬州區沙龍路時，在路上停等紅燈，當時女子前方還有一輛聯結車。

沒想到，後方突然有輛聯結車高速駛來，完全沒有減速，直接撞上女子的車輛，不斷向前推進，最後與前方聯結車的車尾撞在一起，畫面十分驚悚。

▼後方聯結車完全沒有減速，也沒有試圖切換車道，直接撞上前方車輛，導致女駕駛身亡。（圖／翻攝《閃電新聞》）



女子開的車輛被夾在2車中間，幾乎已經看不見車的形狀，人也因為遭到「夾殺」當場身亡。根據目擊者透露，當時女駕駛準備將車輛開去附近的車廠保養，沒想到竟然發生如此意外，整輛車瞬間扁掉，「女司機當場就死了」，讓人相當害怕。

大陸網友們看完可怕的夾殺影片，忍不住留言痛批，「後面司機還淡定坐在車上？請問能說故意殺人嗎」、「絕對的故意殺」、「慘不忍睹，女子太不幸，讓人痛心」、「停車千萬不要停在大車後面」、「司機是睡著了嗎？方向盤都不打一下，撞樹上好過撞車。」

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