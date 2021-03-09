聯結車過彎失控翻覆！煤炭撒落一地　駕駛自行爬出

▲黃姓男子9日中駕駛聯結車滿載煤炭從苗栗開往桃園某工廠，行經桃園市大園區潮音北路附近路口時失控翻覆，車頭擋風玻璃碎裂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

1輛滿載煤炭聯結車9日上午行經桃園市大園區潮音北路附近時，突然失控翻覆，車上煤炭散落一地，黃姓駕駛幸運自行脫困，所幸並未受傷，大園警方趕抵處理時，懷疑聯結車超載才導致過彎時重心不穩翻覆，黃男經酒測後酒測值為零，至於肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

▲1輛滿讚煤炭聯結車9日上午行經桃園市大園區潮音北路附近路口時失控翻覆，警方找來大型吊車處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警分局指出，肇事的聯結車駕駛是33歲的黃姓男子，9日上午11時許駕駛連結車行經桃園市大園區潮音北路與潮音二路口附近彎道時，突然失控側翻，車上煤炭散落一地，還好前後並沒有車輛追撞，黃男自行從翻覆車頭爬出車外，幸好未受傷，警方據報趕往現場處理，並協助照來吊車將聯結車扶正與清理路面散落煤炭。

▲1輛滿讚煤炭聯結車9日上午行經桃園市大園區潮音北路附近路口時失控翻覆，警方現場處理中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警方為黃男進行酒測，酒測值為零，黃男聲稱一早從苗栗縣載運煤炭北上到桃園市大園工業區某工廠，由走台61線快速道路下大園匝道，行經潮音北路與潮音二路口，疑似過彎不慎導致車輛傾斜翻覆。

警方懷疑聯結車超載才是肇事主因，除要求對方清理現場外，也將針對聯結車過磅單等單據進行調查，以釐清是否有違規超載事實。

►我該答應女友嗎？

【更多新聞】

►超商櫃台前侵犯女客10餘秒 吸膠男辯「以為是女友」判刑7月

►快訊／桃園客運修車廠大火 7輛公車慘遭焚毀

►台66線平鎮段火燒車！女駕駛驚逃 上班尖峰一度塞爆