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AZ疫苗「接種醫院」曝光！北市9家最多、9縣市僅1家

▲▼新冠疫苗,AstraZeneca。（圖／路透）

▲AZ疫苗最快將於22日於全台57家醫院開打。（圖／路透）

文／中央社

AZ疫苗最快22日在全台57家醫院開打，以北市9家最多，其次為台中市6家、桃園市5家，另有9縣市僅有1家。知情人士透露，指揮中心對疫苗高規格管理，醫院須設特別門診施打疫苗。

首批牛津AZ疫苗今天開始配送至全台57家做為接種據點的醫療院所，中央流行疫情指揮中心傍晚將召開專家會議，釐清AZ疫苗安全性疑慮、有無特殊敏感族群以及是否加註警語等，最快22日開始施打。

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指揮中心發言人莊人祥表示，首波配送4萬4500劑，截至中午僅剩連江縣因天候因素尚未送到，其餘56間醫院均已收到疫苗，分配時以各專責醫院回報的第1、2級風險等級擬接種人數做為依據，凡是願意接種人數超過500人的醫院，就有較高機會納入合約醫院。

知情人士向中央社記者透露，57家醫療院所遍布全台各縣市，其中以台北市9家最多，其次依序為台中市6家，桃園市5家，新北市、新竹縣、台南市、高雄市各有4家位居第三，宜蘭、花蓮、新竹市、彰化縣、屏東縣、南投縣各有2家，基隆市、苗栗縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台東縣以及連江縣、金門縣、澎湖縣都只有1家。

知情人士表示，由於疫苗取得不易，指揮中心採高規格管理，全程以溫控專車及保冷裝置配送，並要求醫院要有專層或專櫃的獨立冷藏，同時也要加派人力點收、管控疫苗，不僅接種前須確認疫苗有無外觀異常、不溶的顆粒，減少或破損都必須拍照後立刻回報衛生局，毀損疫苗也將面臨賠償問題。

知情人士表示，未來開打後，各醫院必須特別設立疫苗接種門診，接種前除了要確認沒有對疫苗成分過敏，也沒有發燒或急性感染症狀，經醫師評估狀態適合才可接種，接種後將拿到黃色的「接種紀錄卡」記錄接種廠牌、日期以及接種的醫師姓名，健保卡上也會貼上紫色的「疫苗註記貼紙」。

此外，知情人士指出，考量疫苗接種可能衍生出人事、營運等費用，指揮中心將提供地方政府新台幣1.47億元補助，協助購置攝氏零下20度冷凍設備並補助人事等費用支出。

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