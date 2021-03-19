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中華醫大餐旅系22位學生　取得國際餐旅管理專業人員認證

▲中華醫大餐旅系22位學生通過美國飯店業暨款待業協會主辦的專業顧客服務國際認證，中華款待業專業人員暨國際認證協會理事長余紹君親自蒞校授證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫大餐旅系22位學生通過美國飯店業暨款待業協會主辦的專業顧客服務國際認證，中華款待業專業人員暨國際認證協會理事長余紹君親自蒞校授證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學餐旅系22位學生取得國際餐旅管理專業人員認證，台北福爾摩沙管理顧問有限公司執行長暨社團法人中華款待業專業人員暨國際認證協會理事長余紹君親自蒞校授證。

餐旅系系主任林士民表示，取得國際餐旅管理專業人員認證，對未來在餐旅界求職工作有加分作用，尤其是到五星級酒店服務，因為AH&LA認證就是品質的保證。

授證儀式下午在餐旅系系館舉行，社團法人中華款待業專業人員暨國際認證協會理事長余紹君親自將美國飯店業暨款待業協會（AH&LA）核發的國際餐旅管理專業人員證書，逐一頒給通過認證的同學。大家拿到國際認證證書喜上眉梢，個個樂開懷。校長曾信超、副校長楊堉麟、孫逸民、姜泰安及民生學院院長劉保文等師長也到場觀禮，向學生表達祝賀，也期勉學生發揮優勢競爭力，未來在餐旅界一展長才。

餐旅系林士民主任與負責輔導培訓的郭丁維老師表示，這是該系首次與社團法人中華款待業專業人員暨國際認證協會合作，舉辦國際餐旅管理專業人員認證，由於負責考照的是國外主辦機構「美國飯店業暨款待業協會」，審查嚴謹，系上推舉22位優秀學生參與受訓，接受主辦單位安排的各種課程訓練，最後再進行三關情境模擬考試以及總複習測驗，通過者才核給認證。令人欣慰的是22位同學不負師長所望，全部通過測驗，認證通過率100％。

▲中華醫大餐旅系22位學生通過美國飯店業暨款待業協會主辦的專業顧客服務國際認證，中華款待業專業人員暨國際認證協會理事長余紹君親自蒞校授證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

郭丁維老師進一步說明，美國飯店業暨款待業協會（ AH&LA）於 1910 年在美國創立，距今已有110年，在世界各地擁有13000 多家酒店會員，並於全球45個國家設立120多個授權機構，是總營業額高達 9310 億美元的酒店協會。是第一家被美國政府授予能夠為本國從業人員提供包括酒店及旅遊業資格考試認證的機構，保證畢業學員的質量符合國際旅遊業標準，取得協會的認證，等同在全球飯店業得到職業資格認證。

22位同學這次取得的證照品項「CGSP專業顧客服務國際認證 Certified Guest Service Professional 」，對未來在國內外各大五星級酒店從基層人員到初階幹部的求職面試，都具有加分效用，因為AH&LA認證就是品質的保證，而學生的優秀表現更展現華醫餐旅的軟實力。

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