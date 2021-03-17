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中華醫大製藥工程系就業博覽　近30家知名藥廠進校招攬人才

▲中華醫大製藥工程系就業博覽會暨實習媒合會，學生與前來徵才的藥廠相見歡，校長曾信超偕同系主任張文騰到場關心學生面試情形，為學生加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫大製藥工程系就業博覽會暨實習媒合會，學生與前來徵才的藥廠相見歡，校長曾信超偕同系主任張文騰到場關心學生面試情形，為學生加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學製藥工程系與台灣製藥工業同業公會，17日合辦就業博覽會暨實習媒合會，來自全國近30家知名藥廠進駐學校設攤面試學生，合意者安排全學年帶薪實習，為儲訓人才超前部署。

中華醫大製藥工程系每年3月與台灣製藥工業同業公會合辦就業博覽會暨實習媒合會，邀請藥廠進校設攤徵選合適人才至藥廠實習，今年有近30家藥廠報名參加，上午舉辦廠商說明會，下午進行面試選才，有部分廠商以線上遠距口試，多數藥廠則是派高階主管到場面試學生，選取合適的實習生。

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製藥工程系系主任張文騰主任表示，就業博覽會暨實習媒合會是專為系上高年級學生舉辦，學生可依自己的居住地、藥廠規劃的實習方案、實習津貼、食宿等條件選擇實習廠商，經錄用後全學年在藥廠實習，實習期滿被藥廠留任，實習期間的年資可併入計算，因此，學生和藥廠無不把握機會，希望能在畢業前就找到合適的人才和企業，共創雙贏。

▲中華醫大製藥工程系就業博覽會暨實習媒合會，學生與前來徵才的藥廠相見歡，校長曾信超偕同系主任張文騰到場關心學生面試情形，為學生加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

張文騰主任指出，該系針對近2年畢業生的就業調查發現，有高達七成以上學生在實習期間表現優秀，實習結束後被直接留用，才畢業月薪就有三至四萬元，超過目前大學新鮮人平均薪資。而且因為追溯實習年資，升遷速度也比一般科系畢業生更順暢，甚至多位學生於實習期間就簽約成為正式員工。目前六屆畢業學生中，已有超過一成學生升任初階或中階主管，月薪近6萬元。

中華醫大校長曾信超關心學生實習現況及就業出路，特地到製藥工程系的就業博覽會暨實習媒合會為學生加油打氣，也感謝各家藥廠提供機會給華醫的學子，產學攜手一起為國內培育製藥人才。

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