亞洲唯一！　雲嘉南分署辦訓品質國際3認證

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署於2020年度開始導入國際品質系統驗證，歷經1年辛苦稽核及審查，終於於今年1月取得ISO21001、ISO9001、ISO29993三張證書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

亞洲唯一獲SGS通過ISO21001、ISO9001、ISO29993三張認證！勞動部勞動力發展署雲嘉南分署於2020年度開始導入國際品質系統驗證，歷經1年辛苦稽核及審查，終於於今年1月取得ISO21001、ISO9001、ISO29993三張證書，同時也是全亞洲第一家同時取得三系統驗證之培訓機構。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署指出，這也是繼連續4屆獲得人才發展品質管理系統(TTQS)金牌後，再獲辦訓品質認證！

雲嘉南分署長劉邦棟表示，分署每年開辦上百種職業訓練課程、提供轄區內產業勞動人力及專門技術培訓，為確保提供之訓練更能有效掌握產業與勞工需求，且因應國際人力資源的發展趨勢，去年開始著手導入國際標準組織（the International Organization for Standardization，簡稱ISO）的品質系統驗證，積極培訓20位辦訓團隊成員參與主導稽核員課程，1年來不斷接受內部稽核、預評、文審、評核等資格審查，終於在110年1月順利取得「ISO21001：2018教育機構管理系統」、「ISO9001：2015品質管理系統」及「ISO29993：2017培訓服務管理系統」三張證書，其中ISO29993更是全台第1家通過認證的單位，使得分署成為全亞洲唯一同時取得3認證的辦訓機構！

劉邦棟再補充，分署109年度共輔導1081人參加失業者職前訓練，就業率逼近9成，勞工在職進修訓練也輔導1811人次，現辦訓品質不僅有國際認證，學費部分也有勞動部負擔8成至全額補助，劉邦棟鼓勵待業中或是計畫年後轉職的民眾，先花3-6個月時間培養一技之長，學習就業市場上較缺工或不易取代的技術職種，打造職場的超級競爭力！

雲嘉南分署2021年第3期自辦職前訓練課程已開始招生，報名受理至4月6日止，本次將開設推高機操作與倉儲維運、PLC控制實務(自動控制工程)、漆作風格設計、電腦數值控制機械、在地點心與創意伴手禮、建築空間繪圖、數位圖文傳播科技及農特產品網路行銷設計(魚菜共生與農產品運用)等15種職類課程，預計招訓325人次，詳情可上雲嘉南分署官網（https://reurl.cc/OXVNK7）或撥06-6985945轉1121洽詢。

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