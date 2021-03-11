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全都上！　中華醫大環安系學生推甄研究所上榜100％

▲中華醫事科技大學環安系學生彭翊茹、林囿凭、蔡尹文、林冠昕（後排左至右）4人推7所大學研究所全部上榜，開心感謝指導教授和系主任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫事科技大學環安系學生彭翊茹、林囿凭、蔡尹文、林冠昕（後排左至右）4人推7所大學研究所全部上榜，開心感謝指導教授和系主任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

各大學研究所陸續放榜，中華醫事科技大學環境與安全衛生工程系應屆畢業生彭翊茹、林囿凭、蔡尹文、林冠昕4人推7所大學研究所全部上榜，錄取率100％，出色表現令系上師生振奮不已，特地張貼海報為上榜學生表達祝賀。

中華醫大環安系每年從入學新生中挑選表現優秀的學生組成專題生研究團隊，跟隨系上老師做相關研究，今年的應屆畢業生中，彭翊茹、林囿凭、蔡尹文、林冠昕是從大二開始加入郭益銘和劉保文教授的研究團隊，分別在廢油水混合物轉質再生能源、資源回收分析、地面水質監測等的領域參與研究學習，一方面也為日後升學研究所及早做準備，在學期間在老師的鼓勵下積極參與環工年會等論文及環保簡報競賽，屢傳佳績。

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▲中華醫事科技大學環安系學生彭翊茹、林囿凭、蔡尹文、林冠昕（後排左至右）4人推7所大學研究所全部上榜，開心感謝指導教授和系主任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

彭翊茹等4人今年6月就要從華醫畢業，為了繼續深耕環安領域的學術研究，在老師的鼓勵下報考研究所，4人都以國立大學研究所為目標參與推甄，日前放榜，錄取學校包括中央大學環境工程研究所、高雄科技大學環境安全衛生工程研究所、高雄大學土木及環境工程系環境工程組碩士班、屏東科技大學環境工程與科學系研究所、台北科技大學環境工程與管理研究所、中原大學環境工程、東海大學環境工程與科學研究所，其中不乏一人同時錄取3個以上的研究所，表現相當優秀。

指導老師劉保文、郭益銘表示，彭翊茹畢業於桃園市育達高中，林囿凭、蔡尹文、林冠昕則分別來自台南永仁高中、新化高中及台南二中。4年前捨一般大學就讀科大，不僅取得專業技術和知能，在學問追求上如願更上一層樓，將來就業更具競爭力。

系主任蔡忠融表示，環境與安全衛生領域的就業出路廣闊，不僅可考取環保及職安等國家專業證照，成為當前最夯的循環經濟、綠能經濟領域的人才，畢業系友不乏擔任淨水廠廠長或自行開設環保顧問公司創業者、擔任各事業單位環安衛工程師、管理師，都有相當好的社會成就。

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