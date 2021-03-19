「光學瞄準具＋並聯雙彈夾」　解放軍新式突擊步槍「全配」亮相

▲解放軍新式步槍使用的並聯雙彈夾。（圖／翻攝解放軍空降兵官方微博）

記者魏有德／綜合報導

解放軍空軍空降部隊官方微博近日發佈的一條宣傳MV中，罕見出現「全配」版的新式突擊步槍，除配上班用槍械白光瞄准鏡外，還首度曝光並聯雙彈匣。這種雙彈夾是藉由連接器合在一起，不僅可以讓彈容量增加，還可以節省從戰術背心取出彈夾的時間，直接將置換的彈夾反插回槍身，便可使用第二彈夾。

▲大陸70週年閱兵時，解放軍空降部隊攜帶的新式突擊步槍。（圖／翻攝新華網）

《東方網》報導，這款新步槍在2019年新中國成立70週年閱兵式上首次公開亮相。隨後，這款新步槍零星出現在一些現役部隊的影片片段中。解放軍空降兵成立70週年的宣傳片裡便曾出現這款槍，不過，當時的槍上沒有裝光學瞄具，所以在MV裡，士兵是靠「三點一線」的傳統方式來進行瞄準射擊。

此外，央視《軍事報道》節目中也曾揭露，這款新型步槍擁有短槍管和長槍管兩種版本。其中，短槍管的型式與閱兵儀式上相同，另外還有一種槍管更長的版本，與解放軍95式突擊步槍相仿，前者較輕便攜行，後者射擊距離更長精度更好。

▲解放軍新式步槍搭配光學瞄準鏡。（圖／翻攝解放軍空降兵官方微博）

外界分析，槍身上搭載的QMK152系列瞄準具（包括QMK171）應該採用了BAC（Bindon Aiming Concept）自動變焦功能，但這點並未得到官方證實。BAC功能指的就是武器在快速運動過程中，瞄準鏡的倍率是1，當武器停止運動或緩慢運動時，瞄準鏡會自動恢復到原有的放大倍數，兼具了較大的視界範圍和更好的放大效果。