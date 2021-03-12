進駐世界海拔最高稻城亞丁機場　殲-20每起落2次就要換胎

▲殲-20曾在2016年被捕捉到現身世界海拔最高的亞丁機場試進行飛。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

為紀念殲-20首飛10周年，中國航空工業成飛特別發布一系列有關該隱身戰機試飛歷程故事。文中不僅描述殲-20首度來到世界海拔最高的稻城亞丁機場所面臨的各種環境挑戰，更透露每兩次起落就要更換一次輪胎，突顯戰機在高原作戰的高困難度。

文章指出，當時試驗室飛保障團隊在進駐高原後均出現不同程度的高原反應，但等不及慢慢適應，他們便要前往距離所在縣城50公里的機場區對保障物資進行卸運。高原的天氣多變，隊員早上10點進入機場開始工作，12點就突然下起了冰雹，每個人的臉都凍得通紅，就這樣忙碌到晚上8點半才將所有保障物資卸運完畢。

接著為了適應高原變化無常的天氣，保障團隊必須及時給飛機穿上「雨衣」--蓋上蒙布。但在高原地區，風和雨是最忠實的夥伴，眼睛在狂風的侵擾下酸澀地睜不開，巨大的蒙布沾上雨水又變得十分沉重，每蓋幾塊機務人員就需要坐在機背上休息。

文章進一步說，由於風蝕嚴重，機場跑道上散落許多碎石。為了解決這個問題，保障人員分成幾隊，低頭彎腰將飛機滑行區的碎石一塊塊撿走。一次清理顯然不保險，還有一個兩人小分隊需要在每次開飛前往返巡檢長4200米、寬45米的飛行主跑道，直到排除所有碎石隱患。

然而沒有了碎石，粗糙的跑道依然導致每次飛行後輪胎磨損嚴重。文章強調，「每兩次起落就要更換一次輪胎。」而每到這個時候，保障人員就需要輪流壓千斤頂，一個人壓十幾次，在高原環境裡很快就累得起喘吁吁。

資料顯示，殲-20是在2011年1月11日完成首飛，2016年首度在珠海航展中公開亮相後，隔年3月9日由《央視》證實該隱身戰機正式服役解放軍空軍。《人民日報》更在2018年罕見披露了一個數據，殲-20可在1分鐘內戰鬥巡航52公里，這個數據被外界認為是暗示殲-20的最高飛行速度為每小時3120公里。

▼2018年珠海航展閉幕式，殲-20掛彈飛行展示。（圖／CFP）