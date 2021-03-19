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「制衡北京」拜登續打台灣牌　台學者：中方不可能讓步

▲▼2021,美國,阿拉斯加,安克雷奇,Anchorage,中美高層對話,王毅,美國國務卿布林肯,國家安全顧問沙利文,大陸主管外交事務的中共政治局委員楊潔篪,外交部長王毅。（圖／路透社）

▲美中高層為期兩天會談於美國阿拉斯加舉行。（圖／路透）

文／中評社

美中高層進行對話，外界預估香港人權事件延伸到台、藏、疆等複雜問題，都將是談話重點。先前面對西方國家施壓，中國多次重申「外部勢力不要干涉內政。」立場極為堅定。台灣學者陳一新分析，美國如果繼續打台灣牌，中國絕對不會讓步，甚至會讓氣氛尷尬，反而失去對話意義。

美中高層2＋2對話18日在美國阿拉斯加舉行。對於中美情勢發展，淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授陳一新接受中評社專訪時表示，台、港、藏、疆問題涉及主權，中國不可能讓步，雙方肯定會僵持不下，最終會談氣氛如何將決定兩國元首峰會的時間點是早或晚。

陳一新也認為，現在是台灣最能跟美國利益結合的時候，台灣在這中間，就應該增強自己的價值，譬如台積電、聯發科、聯電都是我們所謂的護國神山群，千萬不能把核心技術都送往美國，這樣台灣就不值錢了，還是要留下一些關鍵科技，讓美國重視台灣這個地方，美國才會保障台灣。美國並不是真的要保障台灣的人民，而是保障在台灣設立的這些高科技工廠，人民的價值沒有高科技來的重要，核心技術才重要。

對於美中會談，陳一新推測，有三點中國可能有讓步的空間，包括一、願意和美方在美俄「中程飛彈條約」（IMF）重啟談判上進行合作；二、南海議題；三、調整外交手段，意即減少戰狼外交。　

▲▼2021,美國,阿拉斯加,安克雷奇,Anchorage,中美高層對話,王毅,美國國務卿布林肯,國家安全顧問沙利文,大陸主管外交事務的中共政治局委員楊潔篪,外交部長王毅。（圖／路透社）

▲美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）。（圖／路透）

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與國安顧問蘇利文（Jake Sullivan），訂18日在阿拉斯加和中共中央外事辦公室主任楊潔篪、中國外交部長王毅進行會晤。外界分析，除了美中經貿問題將是對話核心之外，南海和台灣議題也會是對話焦點之一。美國國務卿布林肯日前出席國會聽證會稱台灣是「國家」，掀起議論。　

陳一新接受中評社訪問時表示，拜登政府在中美2＋2會談前做了很多動作來拉高自己的談判籌碼，包括拜登12日與日本、澳大利亞與印度舉行「四方安全對話」（QUAD）視訊峰會，接著布林肯飛往日本和韓國，舉行兩場2＋2會議。

陳一新說，過去外界會認為拜登有點弱，不像川普那麼強硬，但現在看來是聰明的強悍，他不像川普單打獨鬥，而是拉幫結派搞聯盟來對付中國，且拜登動作非常快，劍及履及，這一系列和各方的會談，就是要把底氣打足來應付接下來的中美會談。

陳一新提到，中美會談中方的重點會擺在希望美方對華為、中興的解禁，另外就是希望進行中美高峰會。

▲▼拜登（左）,習近平（右）。（圖／路透）

▲拜登續打「台灣牌」制衡中方，涉及主權問題北京不會讓。（圖／路透）

至於涉及主權問題中國不會讓，陳一新指出，有三個部份可能是中方有空間能讓的，一是願意和美方在美俄「中程飛彈條約」（IMF）重啟談判上進行合作。自IMF在2020年終止之後，美方一直希望將中國納入美、俄重啟IMF的談判之內。「北京稍早宣布中程導彈試射成功，就是暗示華府中方有意參加IMF的談判」。

二是南海問題，陳一新說，在南海問題上美國已準備好了，包括美國和盟國的互動，拉了英國、法國、德國的海軍重回亞太巡防，還有印太四國，再加上加拿大就變成八國，這壓力會讓中國在南海議題上思考讓步。第三就是中國的戰狼外交也會有調整的空間。

談到台灣在中美會談過後該怎麼因應，陳一新說，台灣當然是被美國當牌拿出來打，大家說拜登可能不打台灣牌，錯了，是用不同形式的打法，台灣牌永遠是台灣牌。

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