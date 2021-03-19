女友畢業當工程師　公務員男怕了「自卑曝30K薪水」：遲早被分手？

▲原PO擔心，女友畢業薪水高，會嫌棄他賺太少！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

另一半薪水要多少以上，才算上進呢？一名男網友透露，自己是30K公務員，無奈大學沒畢業，無法報考高普考，如今女友將成會社會新鮮人，原PO深怕，女友起薪一旦高過於他，就會慘被放生，因此好奇過來人看法。文章曝光後，底下網友認為，價值觀與彼此付出真心才是最重要的。

一名男網友在《Dcard》透露，自己雖然頂著公務員光環，但內心卻是滿滿的自卑，「我只是一位小公務員，每個月大概只有領三萬多左右」，對比讀理工科女友即將畢業，想必一個工程師職缺，「隨便都能領超過我的薪水...」。

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原PO娓娓道來，就是因為家裡經濟狀況不佳，他大學讀到一半只能休學，原PO怕沒學歷又沒專長，一輩子只能做基層工作，當時才決定報考公職，一邊兼職一邊苦讀，直到第3年存到一點錢才買函授，最後終於拚上普考。

話鋒一轉，原PO透露，就是在半工半讀期間認識女友相，但原PO直到確定入取公職後，才展開積極追求，轉眼間，小倆口交往2年，眼看女友將踏入職場，讓原PO內心莫名慌了，「未來女生在工作上薪水超過我後，會不會就開始覺得我這個男生很沒有出息，然後就不要我了？」

畢竟，原PO曾血淋淋看過悲慘案例，像是曾有女生考公職期間，男友包吃包住繳補習費等，怎料女方上榜後，就直接很甩男友。對此，原PO曾試探過女友想法，而女友回應，別想太多，「不管你賺多少我都愛你好嗎？」

儘管心中暫時放下大石頭，但原PO仍好奇發問，「大家覺得如果男生的薪水比女生的低，這樣男女朋友在未來分手是遲早的事情嗎？」

▲不少網友直呼，不介意薪水！（圖／翻攝Dcard）



文章曝光後，底下網友熱議「不介意，男友年紀比我大一些，從我出社會薪水就都比男友高，我覺得對方的薪水不是問題點，問題是他願意為你付出多少，無論金錢或時間」、「真的要看你女友的想法和價值觀。我自己是不在意，現任男友也是月薪比我少1-2萬，但為彼此互相付出的心要有是基本的」、「你的自卑才會導致你被分手，女方不在意的話，就不要在那胡思亂想」、「我薪水高我男友蠻多的，而且我年紀比他小，我的想法是錢我自己會賺，但陪伴跟依靠是只有另一半才給得起的，交往10年的路過」。