政院：疫苗採購沒有黑箱問題　台灣有義務保密合約

▲行政院發言人羅秉成。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立委日前在立法院提出臨時提案，要求政府設立「疫苗採購調閱專案小組」，最終經過表決通過，卻引發民進黨立委批評是「突襲式表決」。對此，行政院發言人羅秉成19日表示，疫苗採購沒有黑箱的問題，台灣跟簽約國有保密條款，當然有保密的義務。

立法院社會福利及衛生環境委員會18日邀請衛福部長陳時中報告業務概況，國民黨團在會中提出臨時提案，希望政府能設立「疫苗採購調閱專案小組」，並且經過表決通過，但引發民進黨團不滿，認為程序有瑕疵，批評是「突襲式表決」。

行政院長蘇貞昌19日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。

羅秉成會前受訪時說明，疫苗採購沒有黑箱的問題，在指揮中心都是經過專家會議、相關公務員共同參與，過程也都有記錄，絕對不會是黑箱，行政院對於立法院的調閱小組表示尊重。

羅秉成也強調，沒有秘密會議的問題，台灣跟簽約國有保密條款，當然有保密合約的義務。

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