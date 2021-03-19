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歐洲證實AZ疫苗「安全有效」：血栓為極罕見案例　德義法恢復接種

▲▼歐洲藥品管理局在最新分析報告中，證實AZ疫苗安全有效。（圖／路透社）

▲歐洲藥品管理局在最新分析報告中，證實AZ疫苗安全有效。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

先前歐洲傳出多起施打阿斯特捷利康（AZ）新冠疫苗後，陸續出現血栓、甚至引起死亡的案例，導致13個國家宣布暫時停止施打AZ疫苗；不過隨著歐洲洲藥品管理局（EMA）於當地時間18日在報告中證實AZ疫苗的安全性與防疫效果後，德國、義大利、法國陸續重啟AZ疫苗施打工作。

根據《美聯社》等外媒報導，歐洲藥品管理局先前曾對疫苗進行嚴格審查，並表示奧地利通報的2起血栓案例與接種疫苗無關，之後更在近期的分析報告中，維持一貫的立場，表示血栓生成與疫苗並無關聯性，證實AZ疫苗具有安全性與防疫效能，呼籲各國維持批准，不過對於因血小板減少症所引起的較罕見的血栓案例，則表示仍須透過後續分析來釐清其中的因果關係。

歐洲藥品管理局執行主任庫克（Emer Cooke）表示，目前並沒有證據顯示AZ疫苗有增加血栓生成的風險，「我們需要使用這種疫苗。」

另外，世界衛生組織（WHO）也於14日發布聲明表示，並無徵兆顯示血栓的生成與接種疫苗有關，呼籲勿因恐懼而暫停疫苗接種。

隨著歐洲藥品管理局18日公佈最新研究結果，德國、義大利、法國將於19日起重啟AZ疫苗施打工作，而葡萄牙則從22日起、西班牙與荷蘭則從下周起重啟AZ疫苗施打，至於挪威、瑞典、丹麥等國則需要數日的時間來決定是否持續暫緩施打。

法國總理卡斯特斯克（Jean Castex）則表示，隨著法國19日恢復AZ疫苗施打，他將是接種者之一，向人民展現其對疫苗具有十足的信心。

對於自家新冠疫苗是否會增加血栓生成的風險，阿斯特捷利康也提出統計數據為自己辯護，「歐盟與英國約有1700萬人接種AZ疫苗，其中只有37例出現血栓症狀。」

►南韓再爆AZ疫苗「血栓」案例！20多歲男頭痛+發冷...腦部驗出血栓

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