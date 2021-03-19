日本鮭魚壽司不叫「鮭」！1差異揭原因　3千網友驚喊長知識

記者黃翊婷／綜合報導

壽司郎「鮭魚之亂」掀起台灣人改名風潮，一度還登上國際媒體版面。日本台灣交流協會18日在臉書PO文分享，其實日本的壽司菜單上很少出現「鮭（さけ）」這個字，大多都是用「Salmon（サーモン）」表示，這是因為前者是天然生長的鮭魚，後者則是生食用的飼養鮭魚。

▲民眾瘋改名吃免費鮭魚壽司。（圖／記者白珈陽攝）

日本台灣交流協會在PO文中提到，先不管近日大量出現的鮭魚先生或小姐，如果民眾有注意過日本的壽司菜單，可能會發現鮭魚類的壽司總是不用漢字，而是以「Salmon（サーモン）」表示。

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日本台灣交流協會解釋，這並不是因為使用外來語比較帥氣，而是因為「鮭」指的是天然生長的鮭魚，「Salmon」則是生食用的養殖鮭魚，由於天然鮭魚有衛生上的疑慮，基本上不會拿來做成壽司。

▲日本台灣交流協會分享關於壽司的小知識。（示意圖／記者黃士原攝）

不過，北海道的鄉土料理「ルイベ」，起源就是將天然鮭魚冷凍後食用的生魚片。日本台灣交流協會提到，據說是因為以前冬天捕到魚之後，人們會把鮭魚埋進冰雪裡保存，透過低溫滅菌，再拿來生吃，「各位除了關注改名為鮭魚、極品鮭魚、鮭魚丼飯等披著鮭魚皮的人類以外，也可以同時把真鮭魚的小知識學起來喔。」

這篇文章PO出不到一天，就吸引超過3900名網友按讚分享，並紛紛留言表示長知識，「原來是這樣，真的長知識了！」、「原來天然的不能吃生，我是日本人，我以為生魚片都是天然的最好吃，長知識！謝謝」、「我住日本那麼久都不知道，感覺丟臉」、「壽司知識還是聽日本人講比較準確」。