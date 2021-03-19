年輕人沒啥好輸！他4觀點分析「鮭魚之亂」：上一輩連開人生玩笑勇氣都沒

▲台灣這2天掀「鮭魚之亂」的改名風潮。（圖／記者游瓊華攝）

實習記者閔文昱／綜合報導

壽司郎推出的「愛的迴鮭，尋人啟事」活動，意外掀起台灣人改名風潮。臉書粉絲專頁「詮釋鬼打牆」以人類學觀點提出4點分析，認為這些人不是「來亂的」，很多人覺得是開玩笑，但就算是玩鬧性質，上一輩的人連「和自己人生開一次玩笑」的勇氣都沒有。

臉書粉絲專頁「詮釋鬼打牆」發文表示，這次的「鮭魚之亂」讓他有一種奇妙的開心和莫名的「安慰感」，但其中的因素並不是因為「來亂的」，或是故意和一般大眾想法特立獨行。他解釋，首先這次主動改成「實至名鮭」的國民都是年輕人，又以八年級後段居多，就某種程度上，代表著年輕這一代比起上一輩的父母親對於姓名宗族的羈絆，顯得沒有那麼看重。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲作者認為，年輕世代對於姓名宗族的羈絆已沒有那麼看重。（圖／記者陳凱力攝）

第二，作者認為，這次事件更凸顯了年輕人對姓名筆畫學的民俗信仰、八字吉凶，這類涉及「未來命運」的約束表現的更不在意。

第三，作者提到，這次事件是一種自主性的選擇、彈性的操作、以及在未知的未來中，掌握有限的資本，甚至某種程度上預測未來的趨勢。這個世代的一大特色便是「機動」，這意味著反應時間更短、落點判斷需要更為精確，移動的決定方向更加敏銳，這些都是這個世代年輕人比我們厲害之處。

最後，詮釋鬼打牆認為，雖有很多人覺得這在開玩笑、鬧笑話，但是就算是玩鬧性質，我這一輩人連「和自己人生開一次玩笑」的勇氣都沒有。但更精確地說，他們敢於更改名字，並非比我們更具勇氣，而是他們也沒有什麼好輸的了。與其譴責他們放大了當下的口慾或是膚淺的滿足，還不如好好討論這個社會為什麼沒有提供他們一個可以並且有能力規劃的未來。

▲作者指出，上一代人連「和自己人生開一次玩笑」的勇氣都沒有。（圖／記者黃士原攝）

文末表示，表示自己的世代和這群年輕人相比並沒有好到哪裡去，炒短線、買空賣空、兌換外匯賺取利率價差，這其中我們甚至還覺得得意自喜。甚至選舉大開牛肉支票、樁腳拔樁，他們只是我們的縮影而已。

許多網友看完文章內容後，紛紛也表達了自己的意見，「改名字的勇氣會不會算是某種過渡儀式/成年禮？畢竟也是得到一個新的名字」、「但其實勇氣主要可能來自『反正可以改三次』（回來），因此未必真的不在意」、「有人一輩子都用不到改名字的功能，為什麼要留著浪費，不拿去改鮭魚」、「以後找工作就麻煩了」、「貪小便宜不至於，年輕本來就很狂阿，之後就要被體制化了，現在不狂一狂怎麼行，能皮的日子也不多了。」