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狂跑理髮店！8旬老翁3年花了1025萬　家人嚇傻

▲▼剪髮,理髮,髮廊。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲理髮。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者邱茀濱／綜合報導

上海一名8旬老翁去年中風，近日家人幫他整理東西時，意外發現他2016年到2019年內，在理髮店花了人民幣235萬元（約新台幣1025萬元）的帳單，其中一天消費更高達人民幣42萬元，全家嚇傻。

綜合陸媒報導，8旬老翁的女婿表示，岳父去年中風，近日家人在幫他整理物品時發現一個信封，裡面竟裝著一疊帳單及匯款明細，仔細一看才知道老翁過去3年內，在理髮店消費了235萬元，全部人都驚呆了。

從匯款明細中可見，其中一天消費高達42萬元，但收款方卻是「靜安區航峰理髮店」，並不是文峰理髮店。值得注意的是，家屬又發現，老翁還轉了28萬元給文峰理髮店的前員工「查小燕」。

▲▼上海一名8旬老翁，3年內在理髮店花了千萬。（圖／翻攝微博）

▲上海一名8旬老翁，3年內在理髮店花了千萬。（圖／翻攝微博，下同）

據悉，查小燕是文峰理髮店的前員工，但現任店長表示自己是2019年9月才接手店鋪，由於系統已經更換，所以無法查到過去的消費紀錄，更無法聯絡到離職員工查小燕。

來到上海文峰美容美髮有限公司總部，文峰公司宣傳部工作人員強調，門店收款公司名稱都是帶「文峰」字樣的，若打入員工個人帳戶則無法查詢，公司將配合相關部門核查此事。

上海申倫律師事務所律師稱，目前家屬正與長壽路文峰理髮店經營者以及文峰公司溝通中。希望兩方能夠提供老翁消費、儲值明細，並提供正規的憑證和發票。若拒絕提供，家屬將通過訴訟或向相關部門進一步舉報以維護老翁的權益。

▲▼上海一名8旬老翁，3年內在理髮店花了千萬。（圖／翻攝微博）

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