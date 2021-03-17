前上海台辦主任李文輝　出任海協會副會長

▲前上海市台辦主任李文輝，正式接任海協會副會長一職。（圖／記者周書羽攝）

記者陳政錄／北京報導

大陸海峽兩岸關係協會（海協會）17日更新人士簡介，公告協會新增一位副會長，由前上海台辦主任李文輝接任。在此之前，外界就盛傳中央器重李文輝過去10年，參與推動台北上海雙城論壇的經驗，讓他繼續在從正局級省台辦主任屆齡卸任後，為涉台體系服務。

海峽兩岸關係協會是中華人民共和國成立的社團法人，屬受權處理海峽兩岸之間事務的機構，業務上級機關為國台辦，下設秘書部、研究部、綜合部、協調部、聯絡部、經濟部，並有駐澳門辦事處等。

海協會最高權力機構是理事會。理事會的理事由社會各界和有關方面推薦、協商產生，任期一般每屆五年，目前海協會現任會長為張志軍，並有五位副會長，分別為常務副會長龍明彪（國台辦副主任兼），副會長孫亞夫、李亞飛、周寧和李文輝。

▲海協會17日更新網站人士簡介，新增一副會長李文輝。（圖／截圖自海協會網站）

回顧2月8日，上海市政府內部宣布涉台人士異動，由前長寧區副區長鍾曉敏，接替李文輝市台辦主任一職。另1月26日上海市政協常委會議召開，任命李文輝擔任上海市政協對外友好委員會主任。

李文輝長期在上海工作，公安系統出身，2006年接任上海市城市交通管理局局長，於2009年接任上海市台辦主任，任職超過11年，在大陸31個省市區台辦主任中時間最久。

自2009年擔任上海市台辦主任以來，由於上海是傳統台商大本營，兩地交流密切，兩市更自2010年起首次舉辦台北—上海雙城論壇，李文輝因此頻繁來台參訪、協商，與時任台北市長郝龍斌、現任台北市長柯文哲會面，並多次在大陸組織上海台商赴外省市考察、扶貧，媒合長三角、一帶一路等國家級戰略商機等。



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