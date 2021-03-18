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社會 社會焦點 保障人權

賓士撞死22歲女肇逃　父崩潰：這輩子遇到2次，上次是我爸爸...

記者白珈陽、唐詠絮／台中報導

台中市18日凌晨4時許發生一起賓士車撞倒物流車，造成車上22歲李姓女子死亡案！肇事的賓士車駕駛棄車逃逸，李爸爸受訪時難過的說，為何物流駕駛可讓他女兒上車，質疑物流公司有嚴重疏失，並控訴賓士駕駛車禍後開了一百公尺棄車逃逸，根本是蓄意殺人。

▲▼22歲妙齡女陪男友送貨竟被撞死，肇事賓士車駕駛是製刀廠小開。（圖／民眾提供，下同）

▲▼22歲妙齡女陪男友送貨竟被賓士車撞死。（圖／民眾提供，下同）

據了解，李爸爸與妻子在李女很小的時候便已離婚，是由他拉拔長大；李女很自立，高中在食品工廠、海洋牧場、西點麵包等打過工。李爸爸難過說，這輩子遇過兩次肇逃，上一次是他父親，同樣是頭部受到重創，質疑台灣對於肇逃是否判刑太輕，才一再有類似情事發生。

還原事發當時，物流車駕駛林姓男子擔任大夜班送貨工作，昨晚從全家超商收集客人要寄送的貨物，返回集散中心途中，行經東興路與三民西路口時，被一輛闖紅燈的黑色賓士猛烈撞擊，物流車撞斷路樹翻覆，林男擦挫傷，坐在一旁的李女被噴出車外，送醫不治。

▲▼22歲妙齡女陪男友送貨竟被撞死，肇事賓士車駕駛是製刀廠小開。（圖／民眾提供，下同）

警方到場後發現闖紅燈的賓士車駕駛已經逃逸無蹤，經撥打駕駛陳男手機未接，於是前往他大雅家查訪，陳男家開設製刀廠，陳妻表示，先生前一晚告知要去找朋友，整夜未歸，她也打了好幾通電話都是關機。

警方前往位在大雅的家中查訪，查出駕駛是29歲陳姓男子，家裡開設製刀廠，家屬也表示連絡不上，但稍早一名45歲王姓男子到案，自稱是車主的朋友，18日凌晨是他開的車，詳細事故發生原因及經過，仍有待警方進一步調查釐清。

▲▼22歲妙齡女陪男友送貨竟被撞死，肇事賓士車駕駛是製刀廠小開。（圖／民眾提供，下同）

▲肇事賓士車「駕駛」到案說明。

李爸爸在澎湖身兼營造業、觀光業2職，早上聽到消息就趕來本島，不敢讓李女的姑姑一起來，怕她崩潰，李爸爸下午受訪時難過的說，為何物流駕駛可讓他女兒上車，質疑物流公司有嚴重疏失，並控訴賓士駕駛車禍後開了一百公尺棄車逃逸，是蓄意殺人。

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