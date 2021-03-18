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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸委會盼兩岸創造「建設性模糊」　邱太三：九二共識當前提不切實際

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會主委邱太三18日表示，兩岸對「九二共識」的解讀不同，大陸以此做為兩岸交流的政治前提，是不公平、不公道，不切實際的要求，「所以雙方能否找到一個最大公約數，能否有一個『建設性模糊』，就要靠彼此的智慧與態度。」

大陸官媒《央視》記者18日在陸委會例行記者會上向邱太三提問，指台北執政當局的有關論述，包含所謂中華民國憲法及兩岸人民關係條例的表述，在大陸看來，都不能等同於九二共識，「既然台北方面對九二共識還是原來的看法，又期待春暖花開，那台北方面有沒有試圖嘗試擬定一些新的論述，能夠接近九二共識的實質內容，來突破兩岸僵局？」

邱太三回應，對於九二共識一詞的涵義，就算是國民黨與共產黨，雙方的解讀也不一樣，「我們最近也看到，國民黨對九二共識的內涵也積極表態，似乎認為應進行調整。」

▼陸委會主委邱太三。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會主委邱太三。（圖／記者蔡紹堅攝）

邱太三表示，大陸方面若還要堅持這樣的（九二共識）政治前提，兩岸的交流如果都要限制對方進入自己的框架，那是一個不公平、不公道，也不切實際的要求，「所以雙方能否找到一個最大公約數，能否有一個『建設性模糊』，就要靠彼此的智慧與態度。」

邱太三還強調，總統蔡英文在就職演說已經表明，希望能兩岸能有建設性與互動性的交流。

值得注意的是，這是陸委會首次在九二共識的相關議題上，公開提及「建設性模糊」（constructive ambiguity）一詞，該詞為美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）所發明，是指在談判中，對於敏感、爭議不下的問題，故意使用模稜兩可的措辭，來滿足雙方的談判要求。

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