對岸推「農林22條」釋放利多？　陸委會：統戰手段

▲國台辦發言人朱鳳蓮和其他單位，一起介紹對台農林22條措施發布情況。（圖／記者陳政錄攝）

記者任以芳／台北報導

對岸上個月才宣佈談臺灣鳳梨禁止輸入，大陸國台辦、農業農村部、林草局等共11部今（17）日聯合推出對台「農林22條措施」，主要希望臺灣民眾參與大陸農業發展新機遇。對此，陸委會今晚發出最新聲明，認為是「對臺統戰的手段」。並且提醒國人如赴陸投資農林業或進行相關合作，必須遵守兩岸條例及相關規定和風險，避免損及自身和臺灣農業利益。

陸委會針最新聲明指出，中國大陸片面提出「關於支持臺灣同胞臺資企業在大陸農業林業領域發展的若干措施」(農林22條措施)，「名為惠臺、實則利中」，其目的在磁吸台灣農業人才、資本及技術，協助中國大陸振興鄉村、解決農業發展困境，並作為對談臺統戰的手段。

▲陸委會稱，對岸推出的「31條」、「26條」等措施是「口惠而實不至」。（示意圖／pixabay）

從現實面來看，陸委會進一步指出，中國大陸過去推動的臺灣農民創業園、「31條」、「26條」等措施，大多數臺商及臺灣農民的感受是「口惠而實不至」、「雷聲大、雨點小」，只對少數臺灣人有利，卻對大多數農業及農民造成傷害，只會使臺灣人民產生反感，並且不利兩岸關係長遠發展。因此，即使陸方推出再多的「惠臺」措施，也難有實質成效。

陸委會也呼籲陸方，揚棄過去的單邊思維，兩岸農業合作交流、涉及公權力事項，須透過雙方相關主管機關協商溝通，務實解決問題，才有助於兩岸農業經貿健康有序發展。

▲陸委會呼籲國人若赴陸發展「農林22條」，避免損害台灣農業利益。（圖／記者任以芳攝）

陸委會表示，政府對於陸方片面所提對臺措施，將持續關注，並審慎研議應對方法。針對農產品品種及技術流失，將加強赴陸農業投資、種苗輸出、涉敏技術人員赴陸、兩岸農業合作之審查及管理，以維護臺灣農業及農民的整體利益。

最後，陸委會強調，提醒國人若擬利用「農林22條」赴大陸投資農林業或進行相關合作，應遵守兩岸條例及相關規定，並注意相關風險，避免損及自身及臺灣農業利益。