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馬英九說「一國兩制」已死　國台辦籲：明辨是非

▲▼大陸全國人大十三屆四次會議閉幕，以2985票同意、0票反對、1票棄權，通過關於完善香港選舉制度的決定草案。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸全國人大十三屆四次會議閉幕，以2985票同意、0票反對、1票棄權，通過關於完善香港選舉制度的決定草案。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

大陸全國人大日前通過有關完善香港選制的決定，綠營抨擊打壓民主，前總統馬英九也說，這宣告「一國兩制」構想死亡。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮17日重申，此舉有利維護廣大市民切身利益，確保香港長期繁榮穩定，希望台灣有關政黨和人士能夠客觀、務實看待完善香港特別行政區選舉制度的有關做法，拋開偏見，明辨是非。

朱鳳蓮說，全國人大作出完善香港特別行政區選舉制度的决定，為全面落實「愛國者治港」提供制度保障，是消除香港社會亂象、鞏固由亂及治局面的迫切需要，也是實現香港長治久安、確保「一國兩制」行穩致遠的治本之策。

▲▼大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

朱鳳蓮抨擊，民進黨及其當局之所以對此感到恐慌，是因為這將斬斷「台獨」、「港獨」勾連亂港分裂的黑手。她指控，長期以來，民進黨及其當局和「台獨」勢力唯恐香港不亂，通過勾連「港獨」勢力、提供資金與設備、培訓人員、庇護亂港黑暴分子等手段，大肆破壞香港穩定，污蔑攻擊「一國兩制」。

朱鳳蓮說，奉勸民進黨及其當局，民主自由不是亂港謀「獨」的遮羞布，害香港，就不要假扮給雞拜年的黃鼠狼。她還稱，我們嚴正警告民進黨及其當局，任何人任何勢力企圖損害國家主權、安全、發展利益，破壞香港繁榮穩定的行徑都是徒勞的，必將自食惡果。

▲▼二二八事件74周年紀念會,228事件,馬英九 。（圖／記者李毓康攝）

▲前總統馬英九 。（圖／記者李毓康攝）

針對北京出手完善香港選制，馬英九日前受訪表示，這宣告中共前總書記鄧小平1982年所提的「一國兩制」構想死亡、正式進入歷史，並感到非常遺憾。

陸委發言人邱垂正說，「中共推行愛國者治港，其實是中國共產黨直接治港，也就是所謂的愛黨者治港，最終將招歷史以及人心的嚴格檢視。」我們要呼籲相關各方應該停止，蠻橫打壓香港的民主自由，致力於維護香港的高度自治，兌現對港人的承諾。

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