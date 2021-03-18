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社會 社會焦點 保障人權

女荷官人間凶器線上吸3千萬　警破賭團：逮6馬尾雪肌玉腿妹

記者高堂堯／南投報導

吳姓男子疑開設網路簽賭平台，以「美女荷官真人視訊」為噱頭吸引網友下注，總投注額超過3000萬元；南投警方長期追緝後，發現吳男還在苗栗經營實體職業賭場，日前會同苗栗警方和刑事局一舉破獲，逮捕吳男和「美女荷官」本尊侯姓女子等多名嫌犯，起獲賭具、賭金等相關物證，訊後依賭博罪嫌移送法辦。

▲投苗兩地警方合力破獲線上博弈和賭場業者。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲投苗兩地警方合力破獲線上博弈和賭場業者。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲投苗兩地警方合力破獲線上博弈和賭場業者。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲投苗兩地警方合力破獲線上博弈和賭場業者。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投縣警察局指出，全案會同刑事局電偵二隊和苗栗縣警頭份分局，共組專案小組，經長期調查，追出吳姓男子（46歲）為首的職業賭場，發現該賭場藏身於苗栗縣頭份鎮民宅。

警方指出，該賭場裝設大量監視器對外監看，並以購物人潮為掩護，以規避查緝；除了提供現場百家樂賭博，吳男等人還經營網路平台，供不特定人士於線上下注簽賭，並以「真人美女荷官視訊百家樂｣的名義吸引客人參與，初估該賭博網站線上總投注金額逾3000萬元。

▲投苗兩地警方合力破獲線上博弈和賭場業者。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲投苗兩地警方合力破獲線上博弈和賭場業者。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲投苗兩地警方合力破獲線上博弈和賭場業者。（圖／記者高堂堯翻攝）

專案小組蒐證後見時機成熟，於17日動員警力持搜索票破門而入，當場查獲主嫌吳男、張男（39歲），以及美女發牌荷官侯女（40歲）、黃女（24歲）、鄭女（22歲）、顏女（26歲）、陳女（33歲）、蔡女（29歲）和賭客等，共計12人，並查扣電腦主機、筆記型電腦、手機、監視器、工作守則、現金8萬6700元和籌碼幣等相關證物，全案依賭博罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦中。

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