日本氣質雙胞胎「仙氣爆表」！表特版網友急搶：這是我老婆

▲雙胞胎鈴木みな以及鈴木まりあ姊妹。（圖／翻攝自Instagram／suzuki_mina_maria）

記者楊庭蒝／綜合報

一名網友17日在PTT表特板以「雙胞胎日女」為題，分享一對日本雙胞胎的美照，在一系列照片中，雙胞胎們的高顏值和甜美的笑容，讓眾多PTT網友短時間內推到爆文，並直呼「我老婆很可愛吧」，引起一陣熱議！

原PO分享了一系列這對姐妹花的美照，並附上Instagram的連結，經過網友們起底，原來這對雙胞胎是鈴木みな以及鈴木まりあ姊妹，年僅20歲，在日本已經接過不少廣告、各種戲劇類的演出，在網路上原本就有不小的名氣，經過PTT推薦後，Instagram在這兩天更是新增了不少台灣粉絲追蹤，粉絲人數至截稿前已經突破1.2萬人追蹤。

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對於台灣粉絲的熱情，鈴木姐妹花也在Instagram的限時動態上發文，感謝粉絲們的追蹤。

不少網友在看到鈴木姐妹花的美照後，紛紛留言表示，「我戀愛了」、「我全都要」、「都很美100分！」、「這個太可愛了，羨慕老爸」、「難得牙齒很漂亮的」、「也想以後能有一對雙胞胎女兒」、「氣質真的整不出來」、「這兩個真的是極品」、「 我老婆很可愛吧！」、「真表特回來了！」。

▼鈴木みな以及鈴木まりあ姊妹花發文感謝台灣粉絲。（點圖放大／翻攝自Instagram／suzuki_mina_maria）