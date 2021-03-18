竹田鄉農民陳宏志打造「天使花園」　獲選第32屆模範農民

▲竹田鄉花卉產銷班第三班書記的陳宏志（左），獲選第32屆模範農民，農業處長鄭永裕代表縣長致贈扁額 。（圖／農業處提供）

記者陳崑福／屏東報導

竹田鄉花卉產銷班第三班書記的陳宏志，一手打造出天使花園休閒農場，成為台灣第一座以蘭花為主題的休閒農場，2020年獲選第32屆模範農民，農業處長鄭永裕代表潘孟安縣長致贈匾額，表達恭賀。

陳宏志於2008年返鄉協助父親從學習包裝、處理產銷班業務，2014年成立天使農業科技股份有限公司帶領團隊研發、開拓花卉外銷通路，打造出天使花園休閒農場。

去年在中華文心蘭發展協會擔任秘書長的陳宏志，在面臨台灣花卉產業受到新冠肺炎疫情衝擊下，外銷價量萎縮、國內市場疲乏的嚴峻考驗，透過整合全國文心蘭花農與政府攜手合作一連串的產業振興與紓困推廣計畫。不僅設計花束禮盒，透過醫院協會協助慰贈給台灣（含離島）53間重症收治醫院，感謝第一線防疫人員堅守崗位。並與國內288間各大飯店及休閒農場串聯良善共好，讓臺灣高品質外銷文心蘭的美麗在全台綻放。

他創立「天使花園休閒農場」，打造全台首座以蘭花為主題的白色教堂-天使花園，運用農業科技融合文化及設計，提供蘭園導覽、販售、花藝布置、特色餐飲、婚禮籌辦、主題派對及DIY手作課程與食農體驗活動，創造業外收益。

農業處長鄭永裕指出，屏東縣目前的農業有休閒化的趨勢，其中最明顯的是花卉栽培，而竹田鄉從1979年起推廣文心蘭、萬代蘭、千代蘭及火鶴花，目前已有大約50公頃的高生產力花卉，其中陳宏志及其產銷班員所種植的文心蘭更是外銷到世界各地，各種草花則以內銷為主。

►Her今天推出「玫瑰粉」大同電鍋10人份、全不鏽鋼，原價3490元，特價2799元