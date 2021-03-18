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強化火災搶救能力　普及火搶基礎證照提升火場安全係數

▲台南市消防局辦理災搶救訓練，全面提升救災人員之戰力及安全觀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局辦理災搶救訓練，全面提升救災人員之戰力及安全觀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

火災救災現場分秒必爭且險象環生，然而近年來重大災害不斷，火災案件之複雜程度大幅提升，台南市長黃偉哲表示，全面強化火災搶救能力是保護消防人員安全的首要工作，普及火災搶救基礎證照則是保障消防人員的救災安全，提升火災現場安全係數，更展現保護台南消防弟兄的決心。

台南市消防局為全面提昇消防人員執行火災搶救能力，熟練各項基本技能及建立救災安全之正確觀念，確保執勤安全與降低民眾生命財產安全之損害，針對外勤所有同仁辦理火災搶救訓練基礎班。於3月8日至3月19日間辦理2週共10天訓練課程，訓練地點為消防局新化訓練中心、六甲區燃燒櫃及南投竹山訓練中心，並預計10月中辦理一梯次災搶救訓練進階班，盼透過訓練全面提升救災人員之戰力及安全觀念。

▲台南市消防局辦理災搶救訓練，全面提升救災人員之戰力及安全觀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次訓練要求所有外勤救災人員取得火災搶救基礎班證照，訓練內容火災特性及滅火理論、燃燒櫃的熱體驗、消防人員作業安全、個人防護裝備、空氣呼吸器、水帶、瞄子及相關器材、熱影像儀操作、架梯操作、繩索及救助器材運用訓練、火場人命救助、強制破壞之入口、通風排煙、火災控制、水源供應、消防人員自救等；為求訓練成效，本次訓練共40人，採集中訓練方式，並以模擬狀況實地操作為主，每堂課安排教官及數名助教，學員均親自操作各項技能，並由教官團逐一指導動作技巧，務期熟練各項火災搶救技能。

▲台南市消防局辦理災搶救訓練，全面提升救災人員之戰力及安全觀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局局長李明峯表示，火搶訓練為消防局2016年來自行辦理第8梯次，為積極強化火災搶救相關訓練設備及教官，特於消防局新化訓練中心、工研院台南分院等地設置多項訓練設備器材，例如燃燒櫃、空呼器訓練場及搜索訓練場等，並培養45名專業火災搶救教官，提升訓練能量，如此才能以全方位的能力來維護市民生命、財產安全。

災害搶救科科長邱淵明表示，課程編排參考內政部消防署訓練中心及美國消防人員訓練教材，加上因應本市火災型態需求之課程，第一週3月8至12日為基本動作紮根訓練，下週3月15~19日起將移地南投訓練中心實火情境演練，進而提升消防人員，執行勤務時的安全性，讓消防人員在面對危險環境時知道如何保護自己，此次訓練教官皆為台南火災搶救經驗豐富教官，具實際救災經驗，更能適合台市消防局之救災人員訓練及運用。

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