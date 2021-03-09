花蓮民眾沒關爐火就出門！警報器大作鄰居急報警解危

▲屋主烹調食物未關爐火就出門，導致食物燒焦冒出陣陣白煙。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市民權九街巷內一戶民宅8日傍晚發生火災，建築物後方冒出大量白煙，當時屋主並不在家，所幸房內有加裝火災警報器，附近住戶在第一時間聽到火災警報器聲響，立即通報消防單位及時趕到現場處理，並未造成財物損失及任何人員傷亡。

花蓮縣消防局8日傍晚約7時接獲民眾報案，位在花蓮市民權九街巷內一處建築物冒出大量白煙，現場住警器聲響大作，附近民眾聽到聲響後立即查看，發現有大量白煙冒出後。立即通報消防單位前往。

消防人員指出，屋主在廚房有燉煮食物，可能臨時有事外出，未先關閉爐火就外出，造成食物燒焦並冒出大量白煙，還好屋主有自設住警器，偵測到異常煙霧發出尖銳聲響，向屋主及鄰居示警，經鄰居及時報警所幸並未造成任何人員傷亡。

▲所幸屋內裝有火災警報器發出陣陣警示聲響，鄰居報警處理未釀災。

花蓮縣消防局長林文瑞指出，近年來消防局宣導民眾自費裝設警報設備，也優先補助低收入戶、獨居老人及身心障礙者等弱勢民眾免費安裝，累積超過2.3萬多戶。因住警器有限導致裝設有先後順序，未有受補助裝設的民眾，可以先自行安裝以維本身安全。這次發生火災的家戶，因本身有自己裝設住警器，並成功發揮作用，守護民眾生命財產安全。

住宅用火災警報器偵測異常煙霧便會發出警示聲響，有助民眾提早避難，提醒民眾安裝後仍須定期保養測試，確認電池電量，若有疑慮則可向消防局詢問或請鄰近消防分隊協助。

►腦公！你不可以賴帳喔

