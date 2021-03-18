輔大正妹鮭化...秀出「9字鮭魚名」！超仙照片曝　笑談2大改名原因

▲谷小姐大方分享改名的原因。（圖／谷小姐提供）

記者陳以昇、林昱萱／新北報導

日本知名連鎖迴轉壽司「壽司郎」3月17、18日推出活動，只要名字有「鮭魚」同音同字就能享全免費的優惠，截至目前全台已經有超過100人改名為鮭魚，其中一名就讀輔大三年級的正妹谷佳蔚也將名字改為「谷佳蔚蔚餵你吃鮭魚」，而面對《ETtoday新聞雲》記者訪問時，她也大方分享自己改名鮭魚的主要原因。

谷小姐提到，自己之所以會改名，是因為從小就很愛吃鮭魚，外加上最近想要拍Youtube影片，但不曉得回應會如何，所以才會想試試看水溫、外加上自己又喜歡吃，所以才會把名字改成鮭魚相關，而對於爸媽的看法，谷小姐則說，「媽媽很支持我改名，爸爸則是說改都改了，只要出國去國外念研究所之前改回來就好，爸媽並沒有譴責我。」

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▲谷小姐表示，高二（圖左）曾胖到70公斤。（圖／谷小姐提供）

谷小姐也提到，其實自己食量很大，身高168公分但高二那年胖到70公斤，那時都被同學取笑，所以自己花了一年減肥到55公斤，到大一時成功瘦到48公斤。谷小姐也說，自己是靠著吃清淡食物、做有氧運動成功減肥，而她也提到，減肥改變最大的就是，追求自己的人變多了，大一時光是自己覺得不錯的追求者就有6位。

谷小姐也強調，自己全身上下完全沒有整型，都是天然的，未來會想試試看當Youtuber，但還是會以課業為主。另外，谷小姐也提到將於18日(今)下午5點跟朋友前往吃壽司，一行人將挑戰成功吃完200盤。