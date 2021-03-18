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高雄女被小男友砍到滿臉血！見他自殘反大喊：救命，有人要自殺

▲▼ 高雄林園區傳出砍殺案 。（圖／記者黃子倩攝）

▲高雄林園區傳出砍殺案，被害人鮮血流到屋外。（圖／記者黃子倩攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄林園區今日上午近11點發生一起砍殺案件！經警方到場了解，是一名39歲的廖姓越南籍女子遭到小4歲的男友人砍傷，事後男子企圖自殺，遭砍傷的廖女大聲呼救，鄰居見狀趕緊報案，據附近鄰居的說法兩人前幾天就有爭吵，但因何事大吵到先砍人後企圖自殺，目前詳細的動手原因仍有待警方進一步釐清。

警方指出，這名遭到男友人砍傷的廖女本身是越南籍，遭到男子砍傷手臂及右臉，已經拿到台灣身分證，她遭到男友人砍臉數刀後，看到男友拿刀劃傷自己的脖子以及手腕，女子趕緊大聲呼救：「救命啊！有人在自殺」，呼喊聲引起鄰居注意抬頭一看，發現女子全身是血，拿來壓住傷口的棉被也整條染血，模樣怵目驚心，所幸兩人經送醫救治後都沒有生命危險。

▲▼ 高雄林園區傳出砍殺案 。（圖／記者黃子倩攝）

▲高雄林園區傳出砍殺案，被害人鮮血流到屋外。（圖／記者黃子倩攝）

鄰居指出，事發前一天下午就有聽到該戶傳出男女爭吵聲，但不知道雙方為了什麼事情起口角，而房東也說，房間適用女方的名字租的，之前不曾聽女子提起男友的事情，事發前幾天有聽說女子的朋友要來借住，沒想到雙方才同住在一起沒幾天就發生這起意外。

▲▼ 高雄林園區傳出砍殺案 。（圖／記者黃子倩攝）

▲鄰居描述聽到呼喊聲趕緊報案。（圖／記者黃子倩攝）

目前整起案件的進度是，男女雙方分別被送往醫院治療中，且皆無生命危險，而動手的男性嫌疑人則由警方現場戎護中，全案朝殺人未遂、傷害罪嫌偵辦。

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