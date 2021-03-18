大陸非洲豬瘟出現「新變種」　金融時報：疑非法疫苗釀禍

▲大陸非洲豬瘟出現新變種。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

英國《金融時報》報導，大陸非洲豬瘟已經出現新變種。報導引述科學家表示，農民廣泛使用未經批准的疫苗，可能是導致新毒株產生的原因之一。由於病毒變種和非法疫苗難控，大陸原本預測，今年的豬肉供應將會穩步回升，但分析師表示，新的病毒毒株可能會讓這些預測落空。

報導強調，雖然大陸一直在進行疫苗進行臨床試驗，但目前還沒有治療或治癒非洲豬瘟的方法。

《中國獸醫學報》2021年2月刊出由軍事科學院軍事醫學研究院軍事獸醫研究所完成的研究論文《１株非洲豬瘟病毒自然變異毒株的鑑定》。論文指出，從主動監測的樣品中，分離到1株原自湖北某地的非洲豬瘟病毒自然變異株。

據《金融時報》報導，北京恩睿康農業技術諮詢公司（Enable AgTech Consulting）資深顧問朱穩森（Wayne Johnson）表示，農民廣泛使用未經批准的疫苗，是導致病毒突變產生新毒株的部分原因。他補充稱，有跡象表明，非洲豬瘟正在從致命性疾病轉變為慢性疾病。

投行荷蘭合作銀行（Rabobank）分析師賈斯廷•謝拉德（Justin Sherrard）將他對今年中國豬肉產量增速的預測從此前的10%至15%，下調到8%至10%，理由是病毒出現了新變種。