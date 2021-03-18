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凌晨接訂單！司機暴怒「輾殺乘客」　6分鐘壓碎他肋骨、睪丸

▲▼車,隧道。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲司機輾死乘客。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

福建省福州市13日發生可怕的殺人事件，張姓男子與女友到朋友家打麻將，凌晨透過App叫車，想要搭車回家，沒想到因為與司機發生糾紛，遭到司機開車來回輾撞，當場慘死，女友也被嚇得崩潰。

綜合陸媒報導，張男14日凌晨準備從朋友家離開，開啟了手機App叫車，由於App綁定的是父親的門號，為了怕司機吵醒父親，他特意備註「不要打電話」。

不過，司機疑似沒有注意到留言，撥了好幾通電話，將張男的父親吵醒，張男因此與司機發生爭執。張男上車以後，對著司機嗆聲，絕對會上平台投訴，司機火氣也來了，立刻取消訂單，把2人趕下車。

張男相當生氣，下車以後，拿起手邊的綠茶罐，直接砸向車輛的後車廂，此舉瞬間引爆司機的怒火。司機原先已經要離開，被砸以後瞬間掉頭，開車猛力撞過來，將張男與張男的女友撞飛。

▼司機大力衝撞張男，張男立刻噴飛，撞碎旁邊的大理石。（圖／翻攝《新京報》）

▲▼司機輾碎乘客的肋骨、睪丸。（圖／翻攝《新京報》）

張男噴飛到附近建築的大理石牆，把牆面砸出一個大凹洞，人都還沒站起來，司機就又開車駛來，直接輾過張男的身體。司機還是不解恨，倒車以後再度加速衝撞，左輪直接壓在張男的身上。

張男的女友眼睜睜看著3次輾撞的發生，崩潰當場尖叫。張男被送往醫院急救，但因為胸口塌陷、肋骨、肝臟、脾臟、睪丸全部碎裂，傷重不治身亡。司機犯下大錯，也感到十分後悔，從接乘客上車，到把人輾死，過程只有短短的6分鐘，卻因此造成2個家庭破碎。

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▼司機輾碎乘客的肋骨、睪丸，女友崩潰尖叫。（圖／翻攝《新京報》）

▲▼司機輾碎乘客的肋骨、睪丸。（圖／翻攝《新京報》）

 
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