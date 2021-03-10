　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

4檢察長任期將屆滿　接任遴選機制啟動「公開徵選推薦」

▲▼法官，司法，法槌，法律。（圖／pixabay）

▲全國4地檢署檢察長接任人遴選作業開始起跑。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署檢察長周張清、高雄地檢署檢察長楊治宇、新北地檢署檢察長王文德、苗栗地檢署檢察長鄭鑫宏，4個檢察長任期即將屆滿，法務部日前宣告啟動檢察長遴選機制，票選檢審委員今天也發布公告，今天起，到3月26日前，受理候選人報名與推薦，徵詢人選意見，未來檢審討論後將提供法務部長圈選參考。

法務部日前以新聞稿說明，將在4月16日公布新任檢察長名單，劍青檢改隨即聲明肯定法務部，提前1個月公布遴選期程，讓全國檢察官能對首長人事議案，充分參與表達意見， 並希望形成慣例，才能凝聚全國檢察官團結，並推出更符合檢察官群體所認可之首長人選。

而將負起提出新任檢察長建議名單的檢審委員中，俗稱民選委員的票選檢審委員，也在10日發布聯合徵求公告，9位票選檢審委員自即日起至3月26日(五)17時30分截止，受理檢察長候選人之報名及推薦(仍須被推薦者明確表達有意願始納入)，並於彙總後公告全部報名及被推薦名單(含意願)，向全國檢察官及各界廣徵意見。

票選委員說明如下：

一、受理報名及推薦期間：9位票選檢審委員自即日起，至110年3月26日(五)17時30分截止之期限內，受理檢察長候選人之報名或推薦。若推薦他人者，建請具名推薦並加註事先已徵詢本人有無意願，票選檢審委員亦將逐一確認本人有意願始納入，如本人表示無意願者則不予納入。


二、9位票選檢審委員將於110年3月26日(五)上午10時許，第一次公布當時彙總之全部報名及被推薦名單(含意願)、其現職及司法官期別，供全國檢察官檢視有無遺漏及正確性。同(26)日下午17時30分許截止報名後，票選檢審委員將盡速公布最後彙總之全部報名及被推薦名單(含意願)、其現職及司法官期別。逾前揭截止期間始向票選檢審委員報名之候選人，依法雖仍具有候選人資格，但其有無規避全國檢察官公評及廣徵意見等情，將列入票選檢審委員審酌考量之範圍。


三、9位票選檢審委員將自3月27日至4月7日之期間，向全國檢察官及各界廣徵意見，並訂於4月8日(四)召開會前會討論入圍名單，且於4月9日(五)上午檢審會提出9位票選檢審委員之建議入圍名單，提請全體檢審委員討論。
四、票選檢審委員受理報名及推薦方式：請以電子郵件或Line傳送報名表予票選檢審委員，格式不拘，但須包含姓名、現職及服務單位；有提供適任檢察長之事蹟或資歷尤佳。推薦他人者，建請具名推薦並加註事先已徵詢本人有無意願。如已向高(分)檢署人事室報名者，毋須再向票選檢審委員報名。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

大媽公車上無罩講電話20分鐘　司機停車報警！結果2乘客挨告

丁怡銘「萊牛風波」北檢出庭　再訂麵「要等35天」高興業者生意興隆

ET快訊
水泥車恐怖輾壓影片曝！路人驚喊煞不及　她遭慘拖10m命危
福原愛親曝與高帥男約會過夜原因　「我很多缺點」撇不倫
500萬白色新車「丟停車場近1年」變灰的　網狂猜主人下落

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中父子修電梯！他「被活活電死」兒目睹心碎…24歲負責人下場曝

快訊／水泥車恐怖輾壓畫面曝！路人驚喊煞不及　她遭慘拖10m命危

欠債中校暗摃國家隊口罩！上士幫忙搬貨　2軍人涉貪污3／31宣判

董座地下情19年贈小三820萬　兒女提告追討！她亮「分手信」勝訴

勞動基金炒股案首開庭　復華投信研究員不認罪：看好遠百全憑專業

博美狗遭追咬…主人怒求償22萬　「沒繫牽繩是主因」法官判免賠

影／嘉義市區直升機盤旋...網友懷念吳孟達戲精上身　市府4個字解謎

全國大掃黑遭質疑「只抓小咖」　陳家欽：只要犯法警察都會抓

被分手秒變恐怖份子！瘋傳性愛片　嗆：掃射2桶瓦斯讓全家人陪妳

全台大掃黑！槍擊命案頻傳警政署硬起來　823幫派分子被逮　

豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架

郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

懷孕9周「寶寶沒長腳」心痛引產　2個月後吳鳳夫妻驚：二寶回來了

遭爆同居「美女發言人顏若芳」已婚立委王定宇：只是分租房間

男子騎車70公里為「載癌妻看病」　警攔查竟是通緝犯！結局神展開

腦袋當機！正妹高空彈跳初體驗 她腿軟哭腔交代媽：遺產拿去用

很會炒！「216種炒飯」菜單掀討論 全品項破400↑...網驚：像看榜單

【社畜時代】老闆生日又來了 想當心頭肉就靠這一送｜EP.311

台中父子修電梯！他「被活活電死」兒目睹心碎…24歲負責人下場曝

快訊／水泥車恐怖輾壓畫面曝！路人驚喊煞不及　她遭慘拖10m命危

欠債中校暗摃國家隊口罩！上士幫忙搬貨　2軍人涉貪污3／31宣判

董座地下情19年贈小三820萬　兒女提告追討！她亮「分手信」勝訴

勞動基金炒股案首開庭　復華投信研究員不認罪：看好遠百全憑專業

博美狗遭追咬…主人怒求償22萬　「沒繫牽繩是主因」法官判免賠

影／嘉義市區直升機盤旋...網友懷念吳孟達戲精上身　市府4個字解謎

全國大掃黑遭質疑「只抓小咖」　陳家欽：只要犯法警察都會抓

被分手秒變恐怖份子！瘋傳性愛片　嗆：掃射2桶瓦斯讓全家人陪妳

全台大掃黑！槍擊命案頻傳警政署硬起來　823幫派分子被逮　

橫掃同級！KIA Stonic「79.9萬元」起就有Level 2駕駛輔助

機能成熟取勝！建商瘋擠小檜溪　新案價站穩3字頭

都怪阿嬤地板打太亮！尿急臘腸「邊抖邊衝」直奔門口　哥哥笑歪

福原愛委屈現況曝：還是要離婚！　閨蜜爆她跨年工作…江宏傑暴怒開罵

余苑綺癌復發...余祥銓「樂樂長大要當醫生」　手上禮物惹心疼

民進黨中常委建議提藻礁公投對案　蔡英文：要如水銀瀉地般溝通

萬人HBL照打藝文競賽喊卡惹議　潘文忠：復辦找場地有困難

開拓外銷市場　屏東鳳梨前進新加坡餐廳+超市通路

薪水少存不到錢？專家點出「現金流」思考重要性

泡澡賞黃金日出、湛藍海景！墾丁浪漫蜜月套房　還能嗑百元生魚片

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

社會熱門新聞

快訊／加油站驚傳「廁所上吊」！員工打掃見屍嚇傻

台版神鬼交鋒　18歲渣男扮醫榨乾甜美護理師

他贈弟802萬「照顧餘生」　就醫遭丟包還截肢

打死眼鏡蛇　基隆男遭判刑

國三北上關西段砂石車頭翻出護欄　全線封閉死傷不明

11刀奪夫妻雙命逃死　開庭扯乾爸不倫戀

風水師吃早餐突斷言：老闆，你這間店會倒

台中酒店妹慘遭5男「蹂躪12hrs」！逼裸跳艷舞性侵

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

高雄男加油站廁所上吊亡　哥悲痛曝原因

離譜法務部！3犯人逃獄「怕丟臉沒公布」　落跑2年還沒抓到

快訊／才剛喝過奶…1月大女嬰嘴角溢奶失去呼吸心跳

惡狼逞慾5分鐘！北市名校女黑暗30年

採草莓遭撞！高雄男下車還被打斷鼻樑

更多熱門

相關新聞

票選落後苗栗、台中　林明溱為南投溫泉區催票

票選落後苗栗、台中　林明溱為南投溫泉區催票

交通部觀光局舉辦「台灣好湯金泉獎」人氣票選活動正如火如荼進行，南投有北港溪和東埔兩溫泉勝地參選，但至今在中部溫泉區遙遙落後給苗栗泰安溫泉。

來花蓮看火金姑　鯉魚潭賞螢網路實名制報名

來花蓮看火金姑　鯉魚潭賞螢網路實名制報名

最讓男生心動的IG美照類型TOP5

最讓男生心動的IG美照類型TOP5

刑法修精障犯強制監護5年　延長上限「無次數限制」

刑法修精障犯強制監護5年　延長上限「無次數限制」

湯文章／數人一起偵訊違法嗎

湯文章／數人一起偵訊違法嗎

關鍵字：

檢察長任期法務部遴選檢審票選劍青檢改推薦報名

讀者迴響

熱門新聞

快訊／加油站驚傳「廁所上吊」！員工打掃見屍嚇傻

福原愛發聲明「1動作」爆切割江宏傑！

國中妹情傷4F墜下！「頸下全癱」拒食2個月　媽崩潰：不要救了

祖先被滅村　日月潭「200年遺跡」乾旱現身

台版神鬼交鋒　18歲渣男扮醫榨乾甜美護理師

快訊／莊凌芸「我一直被冷凍」公司回應了

凱特看完梅根專訪「很沮喪」

他贈弟802萬「照顧餘生」　就醫遭丟包還截肢

侯佩岑母遭正宮抓包過程曝光！名嘴爆2女開戰

71歲老翁精力太強！　小31歲人妻「3年生2胎」

愷樂自囚1年近況　對羅志祥有心結

中壢深夜送肉粽！緊急貼公告

阿北捷運看A片忘記插耳機　妹子笑到狂抖　

史上最爽訂單！外送員拿到商品3倍費用

打死眼鏡蛇　基隆男遭判刑

更多

最夯影音

更多
豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架

豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架
郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

懷孕9周「寶寶沒長腳」心痛引產　2個月後吳鳳夫妻驚：二寶回來了

懷孕9周「寶寶沒長腳」心痛引產　2個月後吳鳳夫妻驚：二寶回來了

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面