4檢察長任期將屆滿　接任遴選機制啟動「公開徵選推薦」

▲全國4地檢署檢察長接任人遴選作業開始起跑。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署檢察長周張清、高雄地檢署檢察長楊治宇、新北地檢署檢察長王文德、苗栗地檢署檢察長鄭鑫宏，4個檢察長任期即將屆滿，法務部日前宣告啟動檢察長遴選機制，票選檢審委員今天也發布公告，今天起，到3月26日前，受理候選人報名與推薦，徵詢人選意見，未來檢審討論後將提供法務部長圈選參考。

法務部日前以新聞稿說明，將在4月16日公布新任檢察長名單，劍青檢改隨即聲明肯定法務部，提前1個月公布遴選期程，讓全國檢察官能對首長人事議案，充分參與表達意見， 並希望形成慣例，才能凝聚全國檢察官團結，並推出更符合檢察官群體所認可之首長人選。

而將負起提出新任檢察長建議名單的檢審委員中，俗稱民選委員的票選檢審委員，也在10日發布聯合徵求公告，9位票選檢審委員自即日起至3月26日(五)17時30分截止，受理檢察長候選人之報名及推薦(仍須被推薦者明確表達有意願始納入)，並於彙總後公告全部報名及被推薦名單(含意願)，向全國檢察官及各界廣徵意見。

票選委員說明如下：

一、受理報名及推薦期間：9位票選檢審委員自即日起，至110年3月26日(五)17時30分截止之期限內，受理檢察長候選人之報名或推薦。若推薦他人者，建請具名推薦並加註事先已徵詢本人有無意願，票選檢審委員亦將逐一確認本人有意願始納入，如本人表示無意願者則不予納入。



二、9位票選檢審委員將於110年3月26日(五)上午10時許，第一次公布當時彙總之全部報名及被推薦名單(含意願)、其現職及司法官期別，供全國檢察官檢視有無遺漏及正確性。同(26)日下午17時30分許截止報名後，票選檢審委員將盡速公布最後彙總之全部報名及被推薦名單(含意願)、其現職及司法官期別。逾前揭截止期間始向票選檢審委員報名之候選人，依法雖仍具有候選人資格，但其有無規避全國檢察官公評及廣徵意見等情，將列入票選檢審委員審酌考量之範圍。



三、9位票選檢審委員將自3月27日至4月7日之期間，向全國檢察官及各界廣徵意見，並訂於4月8日(四)召開會前會討論入圍名單，且於4月9日(五)上午檢審會提出9位票選檢審委員之建議入圍名單，提請全體檢審委員討論。

四、票選檢審委員受理報名及推薦方式：請以電子郵件或Line傳送報名表予票選檢審委員，格式不拘，但須包含姓名、現職及服務單位；有提供適任檢察長之事蹟或資歷尤佳。推薦他人者，建請具名推薦並加註事先已徵詢本人有無意願。如已向高(分)檢署人事室報名者，毋須再向票選檢審委員報名。

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