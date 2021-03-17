醫美富少撞死女騎士疑裝乖！豪宅天台嗆三字經　粉絲團曝黑暗真相

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中17歲張姓醫美富少7日凌晨無照駕駛賓士，將23歲彭姓女騎士撞飛近百公尺，急救9天宣告不治，而張姓富少事發至今未做任何發言，皆由母親處理。沒想到，有粉絲團起底張姓富少沉默的言行都是偽裝，甚至有公關公司出面暗中處理網路上的負面言論及影片。

張姓富少事發後神隱9天，期間被起底躲在家中玩IG、改自我介紹，直到16日才在母親的陪同前去警局偵訊，全程不發一語。張男母親不斷替孩子道歉，表示孩子已被嚇到，目前正在看身心科，要求媒體不要再報導給壓力。

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▲▼醫美富少將23歲彭姓女子撞死。（圖／記者白珈陽攝）



「一切都在演戲」臉書粉專「不禮貌鄉民備份團」表示，張姓富少在診所樓上的住處陽台以手機往下錄影，看到一樓診所被架攝影機及有記者等待時，不斷笑罵三字經「幹你娘，可憐了」，與母親所述「大受打擊」的說法完全相反。

「不禮貌鄉民備份團」透露，該影片是富少錄下後傳到朋友群組，有人看不下去張男將人撞死後還炫耀自己變成公眾人物，才會匿名將影片傳到粉絲團。

「不禮貌鄉民備份團」說，他接到消息，網路上有公關公司正在用洗留言帶風向、檢舉的方式，將不利於張姓富少的影片下架，因此他將影片備份在雲端。針對指控，張男父親的醫美診所員工表示，影片中的男聲聽起來不像張男，語氣也不像，「他平常是很有禮貌的小孩」，不懂傳出影片的人用意為何。

▲▼粉絲團被檢舉到無法使用功能。（圖／翻攝不禮貌鄉民團）



據悉，「不禮貌鄉民備份團」的粉專的帳號也被檢舉到無法使用任何功能。對此，「不禮貌鄉民團」也說，「謝謝大家，我盡力了，之後就靠大家了」。

網友看完紛紛留言，「剛看完影片了…真的很糟糕」、「有夠誇張，真的被刪了啊」、「有夠囂張的」、「已經備份」、「加油，支持你」。

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▼不禮貌鄉民備份團全文如下。（圖／翻攝不禮貌鄉民備份團）

