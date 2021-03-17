　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九挺重啟核四　侯友宜：中央沒解決核廢料不能用核電

記者羅婉庭／新北報導

大潭藻礁保護掀起能源議題論戰，前總統馬英九主張重啟核四、以核養綠。對此，新北市長侯友宜17日受訪表示，大潭藻礁保護掀起能源議題論戰，前總統馬英九主張重啟核四、以核養綠。對此，新北市長侯友宜17日受訪表示，新北市面臨最大的困境，就是核廢料何去何從？「核廢料沒有解決，怎麼能用核電呢？」

▲侯友宜回應遊覽車撞山意外後續協助。（圖／記者羅婉庭攝）

▲新北市長侯友宜受訪。（圖／記者羅婉庭攝）

侯友宜出席市政行程後強調，他對核電的立場從未改變，沒有能力處理核廢料，就沒有能力用核電，核安永遠是擺在第一。他指出，不論是誰執政，中央都告訴新北市民，核廢料存放40年不會擺在新北市，40年過後核一、二廠即將停役，屆時核廢料是否還要放在新北市，有權限處理核廢料的中央單位，應該儘早很清楚說明。

侯友宜重申，中央除了應清楚表示，核廢料是不是會永遠放在新北市，也要說明未來會放在時麼地方、有什麼作法，這是新北市長年以來的立場。

此外，至於核四重啟核四的傳言，台中市長盧秀燕日前強調，台中火力發電廠是全國最大的發電廠，30、40年來台中人貢獻最大、受害也最大，所以假如中央執意要在台中增加核電機組的話，「我跟台中人都堅決反對，不過到目前為止，據我的了解，中央都沒有這樣的打算」。

其他人也看了這些新聞...

ET民調／政治領袖魅力、操守、視野評比　陳時中拿下三個「第一」
ET民調／10大政治領袖排行！侯友宜冠軍　鄭文燦第三、柯文哲第六

振興一下我們的美麗

ET快訊
獨／帶烏克蘭正妹上摩鐵　祖雄認「第一次約會就被拍」
全台最長！28歲男改名「鮑鮪鮭魚松葉蟹干貝龍蝦和牛...」共
男大生改名「吳鮭魚善」：別以為我不敢　5人爽吃免費壽司
快訊／西濱彰化段大貨車、工程車相撞　1男無生命跡象
《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔！孫協志鬆口變動心情
掀改名熱潮！北中南都出沒「鮭魚團」免錢吃　網揭壽司郎1失算

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文樂見「台帛旅遊泡泡」啟動　30日接見宴請帛琉總統

錯過3次機會？還有最後一招讓你免當一輩子「鮭魚」

馬英九挺重啟核四　侯友宜：中央沒解決核廢料不能用核電

台灣年輕人希望到大陸從軍？　邱國正：我聽了也蠻傻眼

民進黨：江啟臣神隱144小時　都未對重啟核四表態

教育部砸17億發動滋券　黃國書爆：單一運動用品業者拿4億

升空攔截一架次花費15萬起跳　空軍增編21億元對付共機擾台

民眾黨組公投專案小組　藻礁、核四議題不缺席

台帛泡泡啟動　外交部：凸顯兩國優異的防疫表現

游淑慧爆：公路總局怠惰評鑑？　騰龍通運評鑑記錄停在2016年　

夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本

撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

張雨劍認「跟吳倩已婚」女兒名字超甜　秒被挖「去年跟虞書欣炒CP」網罵翻

女騎士遭18歲醫美富少高速撞死 男友悲傳16條訊息喊「最美天使」

屏東外送員接「來自小琉球訂單」　帶牛排飆港口準時送餐點上船！

台中女違規跨雙黃線「穿越馬路」 直行騎士煞不住...雙方噴飛倒地

主人曬「180cm汪星人」暖互動　重量級撒嬌網萌暈：好大一隻！

蔡英文樂見「台帛旅遊泡泡」啟動　30日接見宴請帛琉總統

錯過3次機會？還有最後一招讓你免當一輩子「鮭魚」

馬英九挺重啟核四　侯友宜：中央沒解決核廢料不能用核電

台灣年輕人希望到大陸從軍？　邱國正：我聽了也蠻傻眼

民進黨：江啟臣神隱144小時　都未對重啟核四表態

教育部砸17億發動滋券　黃國書爆：單一運動用品業者拿4億

升空攔截一架次花費15萬起跳　空軍增編21億元對付共機擾台

民眾黨組公投專案小組　藻礁、核四議題不缺席

台帛泡泡啟動　外交部：凸顯兩國優異的防疫表現

游淑慧爆：公路總局怠惰評鑑？　騰龍通運評鑑記錄停在2016年　

2度扣關失敗　NCC駁《八方綜合台》衛星頻道申設案

會晤王毅前夕！布林肯「點名制裁」24中港官員　涉損害香港自治

帛琉總統抵台「首日行程曝光」　泡泡首發團「新光醫院派10醫護隨行」

LINE回應個資外洩事件　訊息採取「一對一手機加密」

獨／帶烏克蘭正妹上摩鐵　祖雄羞認「第一次約會就被拍到」

李佳穎童顏完美駕馭「公主裝」　網狂讚：真人版愛麗絲！

69歲孤單婦戀上詹姆士‧馬克　私訊他這個問題立刻被封鎖

送自己坐上死神專車？　「酒駕共乘」一年舉發多達4716件

緬甸又一華裔遭槍殺！17歲醫學生倒地畫面曝　母悲喊：我恨中國

要出道？市場直擊「最新6人女團」大陣仗拍MV　網笑：身家都破億

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

政治熱門新聞

壽司之亂！北市2天「20人改名叫鮭魚」

王定宇為同居風波道歉了！4個抱歉坦承錯誤

免費吃壽司瘋改名　記住一生只能改3次

台北東區變「蚊子街」議員心痛PO照　網友哭了！

分租顏若芳房間8000元太貴　王定宇反擊了

近7成醫護不打首波疫苗！江啟臣說話了

瘋改名！內政部憂民眾踏上不「鮭」路　強調最多只能改3次...

館長被槍擊扯出案外案　徐國勇怒飆警政署：我是看媒體報導才知道

邱國正：自己國家自己救　中共打多久陪多久

顏若芳自請處分、王定宇如常上工　民眾黨發言人：范雲不用講話？

侯友宜泛淚談遊覽車撞山：新北全力協助

侯友宜：騰龍通運應自行停業接受調查！避免搭乘其遊覽車

「差點為這個黨送命」　連勝文選主席：忍耐十年「我受不了」　

人前送妻鮮花浪漫慶生　王定宇當晚卻在美女家過夜

更多熱門

相關新聞

綠委批踩藻礁　江啟臣：民進黨只剩政治攻擊

綠委批踩藻礁　江啟臣：民進黨只剩政治攻擊

民進黨立委鄭運鵬批評立法院衛環委員會考察團帶頭踩藻礁，但召委陳玉珍澄清，她早已詢問過珍愛藻礁公投發起人潘忠政，也秀出總統蔡英文2013也踩在藻礁上探勘的照片反擊。國民黨主席江啟臣17日中常會上痛心表示，考察原本是政府和民間溝通的最佳機會，民進黨卻仍以政治攻擊為優先考量，令人遺憾。

三接蓋不成恐燒500萬燃煤　王美花：不樂見

三接蓋不成恐燒500萬燃煤　王美花：不樂見

遊覽車撞蘇花山壁釀6死 藍綠「踩藻礁」吵翻天！

遊覽車撞蘇花山壁釀6死 藍綠「踩藻礁」吵翻天！

鄭運鵬批藍委踩藻礁反挨酸　孫大千：不懂不要丟人現眼

鄭運鵬批藍委踩藻礁反挨酸　孫大千：不懂不要丟人現眼

徐巧芯再回擊林穎孟

徐巧芯再回擊林穎孟

關鍵字：

核電核四核廢料藻礁

讀者迴響

熱門新聞

遊覽車最新撞山影片曝！乘客連人帶椅噴飛釀6死

鮭魚男大生是他！2天要吃爆壽司餐

40歲沒結婚的男人像「菜市場剩菜」內行人曝3大缺點

和平醫蹺班惡醫照片曝！運將被砍血流24小時枉死　主管還想包庇

郭雪芙聲明切割孫其君：目前單身

穩交CEO版玉澤演5年！吳姍儒「甜蜜同居」

泰森交往150kg女獄警 每天來快被榨乾

遊覽車6死　駕駛滿臉血自責淚崩

壽司郎：歡迎鮭魚先生小姐來用餐

新店21歲女請假陪父母出遊亡！嬤哭癱：還有報平安

郭雪芙爆答應求婚！孫其君爛袋藏戒

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

田中發現藍色蛋　他追查：又棄嬰

小心別惹 3星座人品差嫉妒心強

獨／買百萬重機挨轟　小鮮肉打臉酸民

更多

最夯影音

更多
夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本

夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本
撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面