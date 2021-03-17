馬英九挺重啟核四　侯友宜：中央沒解決核廢料不能用核電

記者羅婉庭／新北報導

大潭藻礁保護掀起能源議題論戰，前總統馬英九主張重啟核四、以核養綠。對此，新北市長侯友宜17日受訪表示，大潭藻礁保護掀起能源議題論戰，前總統馬英九主張重啟核四、以核養綠。對此，新北市長侯友宜17日受訪表示，新北市面臨最大的困境，就是核廢料何去何從？「核廢料沒有解決，怎麼能用核電呢？」





▲新北市長侯友宜受訪。（圖／記者羅婉庭攝）



侯友宜出席市政行程後強調，他對核電的立場從未改變，沒有能力處理核廢料，就沒有能力用核電，核安永遠是擺在第一。他指出，不論是誰執政，中央都告訴新北市民，核廢料存放40年不會擺在新北市，40年過後核一、二廠即將停役，屆時核廢料是否還要放在新北市，有權限處理核廢料的中央單位，應該儘早很清楚說明。

侯友宜重申，中央除了應清楚表示，核廢料是不是會永遠放在新北市，也要說明未來會放在時麼地方、有什麼作法，這是新北市長年以來的立場。

此外，至於核四重啟核四的傳言，台中市長盧秀燕日前強調，台中火力發電廠是全國最大的發電廠，30、40年來台中人貢獻最大、受害也最大，所以假如中央執意要在台中增加核電機組的話，「我跟台中人都堅決反對，不過到目前為止，據我的了解，中央都沒有這樣的打算」。

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