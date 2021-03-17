台中掀鮭魚之亂！15人瘋改名釣出魚肚、丼飯　戶所傻眼了

▲台中郭姓女大生為了跟上壽司郎活動，一早改名為「郭鮭魚丼飯」。（圖／讀者提供）



記者游瓊華／台中報導

日本迴轉壽司業者壽司郎推出諧音哏活動，3月17日至3月18日只要姓名中有「鮭魚」同音同字者，可享免費，每桌上限6人，引發鮭魚之亂！台中市民政局統計，光是昨天到今天上午，台中就有15人前往戶政事務所改名「鮭魚」，其中又以西屯區7人最多，從鮭魚丼飯、鮭魚肚都有。

民政局表示，上午8時一名郭姓女大生到西區戶政事務所申辦改名，戶所承辦人員對於郭姓女大生改名為「郭鮭魚丼飯」相當存疑，並特別問為何改這樣，女大生也真接表述是配合壽司店活動進行改名，但家人並不知情，之後會再改回原名；另霧峰戶所早上9時許也受理1例戶籍在高雄的男大生申請改名「賴鮭魚肚」，男大生也直述是為了活動改名，男大生也透露，母親雖反對但尊重他的決定，同樣活動後會再改回原名；而北屯戶所則有勸退1名民眾的申請。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，北區戶所昨天下午也有一名男生在兩名友人陪伴下前往申請改名「周鮭魚」，由於他第二次改名，戶所人員提醒他要珍惜姓名價值，周男也說改名後當晚要帶五位朋友去壽司店吃免費鮭魚餐。

民政局長吳世瑋提醒，依姓名條例第9條第6款規定字義粗俗不雅、音譯過長或有特殊原因可申請改名，但以三次為限。由於字義粗俗不雅或有特殊原因並無統一裁量的標準，因此只要民眾提出申請，戶政事務所皆會受理，但為了免費吃壽司活動而改名，最好三思而行。