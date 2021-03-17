為免費壽司！台中女大生一早改名「鮭魚丼飯」：還有2朋友也一起

▲郭姓女大生今一早趕在上課前衝戶政事務所，更名為「郭鮭魚丼飯」。（圖／讀者提供）

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

日本知名連鎖迴轉壽司「壽司郎」推出限時2天優惠活動，只要名字出現「鮭魚」諧音即可享優惠，同音同字更能免費享用餐點，優惠曝光後立即掀起一波改名風潮，不只3名男大生昨（16日）率先改名，台中一名郭姓女大生今早也前往戶政事務所更名為「郭鮭魚丼飯」，還稱打算帶著好友一起同享免費「壽司郎」大餐。

壽司郎3月17日、18日推出限時2天的「愛的迴鮭，尋人啟事」活動，姓名中有「鮭魚」同音同字就能全享「全桌免費」，同音的也有享有5折優惠，如果一個字同音也有9折。例如「俞小明、陳小圭」可享9折，「王瑰瑜、陳渝圭」可以享5折，不過優惠折抵一桌限用一次，一桌上限6人，結帳時於收銀櫃台出示可證明本名之證件即可。

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壽司郎這波活動意外掀起一波改名風潮，不少大學生紛紛前往戶政事務所改名成「鮭魚」；今台中市一名郭姓女大生為了跟上免費吃活動，一大早趕在8點半上課前衝往西區戶政事務所改名成「郭鮭魚丼飯」；郭女表示，改名一事起初家人並不知情，自己也計畫之後再改回本名，稍早家人知曉後，也未多表達意見。

郭女說，除了她以外，還有2個朋友也前往戶政事務所更名，1人改叫「鮭魚」、另1人則改「同鮭魚盡」，「反正名字可以改3次，我也用不到，周五會再改回來！」當記者問及壽司郎活動時，郭女則說，目前沒有預定要吃幾盤，「就去吃（壽司）就好！」