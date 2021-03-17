專家揭遊覽車撞山壁慘遇「最致命關鍵」　就算是戰車也會破大洞

▲遊覽車左後車身承受強大撞擊力道，死者多集中在左後側5至7排座位。（圖／記者游芳男翻攝）

記者賴文萱／台北報導

蘇花公路發生遊覽車失控自撞山壁，造成左後車身破了一個大洞，釀成6死39傷慘劇。肇事游姓司機聲稱自己「踩嘸煞車」，中華民國遊覽車客運商業同業公會全國聯合會理事長魯孝亞推測，可能是因為頻踩煞車，造成煞車皮過熱軟化 ，導致煞車效力銳減煞不住，但更致命關鍵是因為撞上的是最尖、最厚的連續壁，這種撞擊點就算是戰車來也會被撞破洞。

新店復興里里民日前分乘3部遊覽車前往花蓮旅遊，北返途中經過連續彎道下坡時，車身卻突然失控，在柏油路面留下長達47公尺的煞車痕，隨後重重撞上山壁突起的水泥壁角，左後車身硬生生被扯出一個大洞，板金、零件散落一地，甚至還有乘客「連人帶椅」噴飛，現場一片狼藉宛若煉獄。

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由於司機第一時間聲稱「踩嘸煞車」，但現場卻留下煞車痕跡，對此，魯孝亞推測，這台事故車的煞車，前面是碟式，後面是鼓式，行經彎曲路段也多，如果踩煞車次數過多，會造成煞車皮過熱軟化，原本煞車效力可能有100%，軟化之後效力也許就僅剩50%。

另就現場跟車身部分來看，駕駛轉彎角度切得不夠，導致轉彎時候車身離心力過高，導致車輛過彎瞬間煞不住，但現場還是會產生煞車痕。

▲遊覽車蘇花撞山壁，現場留下很長一條煞車痕。（圖／翻攝臉書「爆料公社二社」）

魯孝亞認為，這起事故最重要造成死傷慘重的致命關鍵，主要還是因為車子撞上了最尖、最厚的連續壁，因為這種擋土牆一定是做得非常堅硬、厚實才能擋住幾萬噸的土滑落，車輛就偏偏撞上最鋒利的牆角，這種撞擊點，就算是戰車來也會被切割破出大洞，只是洞大小的差別而已，否則車輛時速只有45公里，說實在也不算快。

針對有遊覽車車體業者認為，事故遊覽車可能在車體結構上偷工減料才會有詭異的破洞，魯孝亞則表示，從2006年之後，台灣就有車輛檢測中心，針對遊覽車車輛打造有一定的規範，也要求要通過檢驗，尤其這台事故車輛2018年才出廠，不太可能是車身結構有問題，這麼新的車不至於結構會那麼差。

▲事故現場一片狼藉，宛若煉獄。（圖／記者游芳男翻攝）

根據警方初步調查，這起事故共釀成6死39傷，由於當下是遊覽車左後側直接碰撞山壁角、承受直接的撞擊力道，也因此死者多集中坐在左後5至7排處；由於當下衝擊力道猛烈，還有乘客瞬間被拋飛、墜落一旁山溝中動彈不得，大多數死者都在水溝中被發現，經救起後已經頭破血流、明顯死亡，現場救援人員只能直接蓋上白布。

事發後遊覽車游姓駕駛也受創，頭、腳受傷，且胸腔骨折，目前仍在羅東博愛醫院治療，且當得知事故造成6人死亡後情緒相當激動，目前暫無法製作筆錄。游姓運將第一時間聲稱是「剎車失靈」、當下踩不到剎車才會撞上山壁；但該輛遊覽車被拖回蘇澳分局後，經警方今初步鑑識，發現檔位停留在N檔（空檔），且輪胎也未發現剎車咬死情形。確切事發原因為何，仍待今下午查看行車紀錄器、周遭監視器畫面進一步勘驗釐清。

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▼游姓司機胸腔骨折，第一時間聲稱自己踩不到剎車，才會撞上山壁。（圖／記者游芳男翻攝）