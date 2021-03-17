foodpanda狂灑12組優惠碼懶人包！滿99元加購「1元生鮮」有豬絞肉

▲foodpanda近來一口氣祭出12組優惠碼！（資料圖／記者蕭筠攝）

記者林育綾／綜合報導

知名外送平台foodpanda 近來一口氣狂灑「12組優惠碼」，包括日韓餐廳輸入優惠碼滿250元享7折；桃園、雲嘉南地區還有滿100元折30元。另外熊貓超市也推出「1元生鮮」，消費滿99元就可以用1塊錢加購聖女番茄、豬絞肉、山菠菜等，即日起至3/31天天都有不同品項輪番上陣，限量開搶。

▲foodpanda一口氣祭出12組優惠碼。（圖／業者提供，點擊可看大圖）

foodpanda 在3月一口氣狂灑12組優惠碼，其中有針對「日韓餐廳」推出相關優惠，即日起到4月11日，凡在指定日韓餐廳訂餐滿$250，輸入優惠碼「JK100」享7折優惠。為了刺激桃園、雲嘉南地區的消費者，即日起至3月31日輸入優惠碼「MAR30」，消費滿100可折30元，等於免運費。

▲熊貓超市也祭出「1元生鮮」。（圖／業者提供）

熊貓超市也祭出「1元生鮮」加購方案！即日起至3/31，消費滿99元即可用1元加購，天天都有不同品項輪番上陣，例如今（17）日推出聖女番茄，18 日是台灣豬絞肉、19日是有機山菠菜、20日是雞棒腿切塊、21日為有機鮮採馬鈴薯。

而「12組優惠碼」多數在3月31日到期，少部分能用到4月，在美食、外送、生鮮雜貨、全平台等都有提出優惠。

▲熊貓超市分享深夜熱門商品。（圖／業者提供）

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