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Uber Eats也改「接單制度」⋯外送員怒收入變少！業者回應了

▲uber eats,foodpanda,空腹熊貓,外送平台,網路外送。（圖／記者林敬旻攝）

▲Uber Eats3月也推接單新制。（圖／記者林敬旻攝）

記者蕭筠／台北報導

2大外送平台近來接連調整接單制度，引來不少外送員抱怨聲連連，這次Uber Eats也傳出3月起在桃竹苗3縣市試辦新制，不僅調整了離峰、尖峰時段車資計算，也提早讓外送員得知該趟報酬以決定是否要接單，孰料仍引發部分外送員不滿，認為新制收入較以往變少了。對此，業者也作出最新回應。

Uber Eats近來調整接單制度，並在桃竹苗3地區率先進行測試，新制內容包括推出全新「預告車資」，讓外送員可提早知道該趟報酬之外，也能先查看商家位置和名稱、接受行程到完成送餐的總預估時間和距離，以及取餐和送餐地點等，另更調整尖峰、離峰時段車資，尖峰時段上線服務之外送員可獲較高車資回報，無奈卻引發部分外送員抱怨聲連連，質疑被砍薪報酬變少。

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對此，業者回應指出，推出全新「預告車資」是為讓外送員可依自身情況以及上線當下市場供需情況進行規劃如何接單，以達到自身最良好的經濟效益，而會調整離尖峰車資部分，則是為滿足尖峰時段消費者較多的用餐需求，想以此鼓勵外送員上線接單。

至於挨轟砍薪一說，業者舉例說明，因每位外送員上線時間、地區不同無法一同比較，但只要在精選時段上線可獲較好收入，並舉竹科一位外送員為例，其只在晚間5時至8時上線服務，約2.5小時可跑10趟，在舊制平均每天只能賺758元，但新制收入可增至每天822元，多賺64元。

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