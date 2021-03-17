　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

飆到時速240km！他狂炫「改裝車」下秒失控自撞　當場噴飛慘死

▲車禍。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲英國一名皇家海軍士官長為了炫耀改裝車，一路飆破時速150英里，最後失控自撞，噴飛慘死。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳美依／編譯

英國皇家海軍士官長羅斯（Keith 'Paddy' Ross）向同事炫耀，自己精心改裝的汽車性能良好。他為了證明，竟在M275高速公路上飆到時速150英里（大約時速240公里），最後卻不幸失控、自撞護欄，且因沒有繫上安全帶，當場噴飛慘死。

《鏡報》報導，40歲的羅斯去年7月15日向同事馬爾本（Harry Malbon）聊到車子，2人一邊開玩笑，一邊鬥嘴。他放話要讓對方見識一下「打破紀錄」的高速，立刻決定從普茲茅斯海軍基地（Portsmouth Naval Base）開車出發，經過測速照相後就開始猛踩油門。

馬爾本日前出庭時回憶，改裝車猛力加速時「就像坐在雲霄飛車上一樣，我什麼話都說不出來」。他記得自己瞥了一眼儀錶板，看見時速大約是150英里，「1、2秒後，汽車開始蛇行」，羅斯罵了一聲髒話，試圖控制情勢，最後卻仍不幸送命。

根據法庭文件，改裝車撞上護欄後，掉落到下方路面。羅斯則當場噴飛，死於顱骨骨折等多處創傷，身後留下5個孩子。

法醫佩吉（Jason Pegg）認為，本案是一場事故意外。他指出，那輛汽車改裝後已經「不適合在公共道路上行駛」，尤其在劇烈加速後，更是超出負荷，難以控制，甚至「超越羅斯本人的駕駛能力」。

影／再2周要生了！保時捷「火箭蛇行」飆破180公里...失控暴撞　孕媽秒噴飛慘死

聽Podcast掌握國際局勢

現省近3000元！LEEDAR麗「精梳棉」兩用被床包4件組

 
ET快訊
醫美富少撞死人喊大受打擊！爬頂樓躲記者竟諷：XX娘，可憐了
「許鮭魚」吃免費壽司改不回本名　媽崩潰：小時候就改過
前空姐「自導自演施暴片」曝！狂甩婆婆巴掌+猛踹再吼：要妳命
快訊／攀岩男卡茂林山壁慘死！勇消找到遺體　竟是塑膠大廠少東

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

毛巾悶死8歲幼女！鬼母伴屍7天後點火自殺　全為「報復孩子的爸」

台帛旅遊泡泡4月首航　帛琉總統確定28日訪台：我們都有信心

讀大學先簽6項「親子切結書」！日本父母嚇壞網友：太殘忍...

怕被搶風頭！她狂灌好姐妹「加料奶昔」　新娘曝心機手段：不後悔

飆到時速240km！他狂炫「改裝車」下秒失控自撞　當場噴飛慘死

老母和鄰居吵架　遭兒「肉掌一甩」當場斃命！倒地無意識畫面曝

28歲媽和閨蜜做頭髮！ 零下4度回家發現5個月兒已經凍死

日本LINE爆個資訊息外洩　遭中國工程人員偷窺！文字照片被看光

會晤王毅前夕！布林肯「點名制裁」24中港官員　涉損害香港自治

緬甸又一華裔遭槍殺！17歲醫學生倒地畫面曝　母悲喊：我恨中國

夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本

撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

張雨劍認「跟吳倩已婚」女兒名字超甜　秒被挖「去年跟虞書欣炒CP」網罵翻

女騎士遭18歲醫美富少高速撞死 男友悲傳16條訊息喊「最美天使」

屏東外送員接「來自小琉球訂單」　帶牛排飆港口準時送餐點上船！

台中女違規跨雙黃線「穿越馬路」 直行騎士煞不住...雙方噴飛倒地

主人曬「180cm汪星人」暖互動　重量級撒嬌網萌暈：好大一隻！

毛巾悶死8歲幼女！鬼母伴屍7天後點火自殺　全為「報復孩子的爸」

台帛旅遊泡泡4月首航　帛琉總統確定28日訪台：我們都有信心

讀大學先簽6項「親子切結書」！日本父母嚇壞網友：太殘忍...

怕被搶風頭！她狂灌好姐妹「加料奶昔」　新娘曝心機手段：不後悔

飆到時速240km！他狂炫「改裝車」下秒失控自撞　當場噴飛慘死

老母和鄰居吵架　遭兒「肉掌一甩」當場斃命！倒地無意識畫面曝

28歲媽和閨蜜做頭髮！ 零下4度回家發現5個月兒已經凍死

日本LINE爆個資訊息外洩　遭中國工程人員偷窺！文字照片被看光

會晤王毅前夕！布林肯「點名制裁」24中港官員　涉損害香港自治

緬甸又一華裔遭槍殺！17歲醫學生倒地畫面曝　母悲喊：我恨中國

跟何炅「摸臉、牽手過馬路」…網瘋猜是24歲男星！　知情人士發聲

毛巾悶死8歲幼女！鬼母伴屍7天後點火自殺　全為「報復孩子的爸」

王維中左手腕瘀青　許銘傑：有一點不可思議

新竹壽司郎捕獲野生「o鮭魚」　他瞞父母改名：吃完就改回

台帛旅遊泡泡4月首航　帛琉總統確定28日訪台：我們都有信心

陸晶片製造設備技術大突破　「離子注入機」全譜系產品國產化

讀大學先簽6項「親子切結書」！日本父母嚇壞網友：太殘忍...

女星炫3歲女兒幫洗車…一看是「藍寶堅尼」　婆婆超狂背景被挖出

陳思宇列王定宇4件事沒說清楚　冬天嫌冷氣吵、財產申報甩鍋

台帛旅遊泡泡成行「觀光股嗨翻！」　鳳凰、雄獅搶進「團費7萬起」

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

國際熱門新聞

美女重機騎士「真面目」讓網友崩潰

越南傳奇女狙擊手　蹲著如廁漏餡

梅根姊預言：哈利夫婦遲早離婚！專訪都假的

孫女和空氣聊天　竟是「人形鬼影」房內遊蕩

智慧手錶意外成她揭發男友劈腿鐵證

垃圾桶男嬰　23年後查出媽媽兇手

只准報醫學院！媽逼重考9年...她怒弒母+分屍

母子開車外出　小飛機俯衝對撞

泰貴妃「眼神藏刀」冷瞪王后！疑將逼宮上位

施壓阻止訪台信被曝光！法、中推特口水戰

男PO「愛妻便當」爆紅！滿滿白飯+發黑剩菜

特斯拉「詭嵌入」卡車底！美調查自動駕駛

歐洲憂AZ疫苗　歐盟18日開會評估

南韓爆首起AZ疫苗「血栓」死亡！驗屍才發現血栓

更多熱門

相關新聞

即／台61線芳苑段大貨車工程車相撞　1男命危

即／台61線芳苑段大貨車工程車相撞　1男命危

台61線191.3K彰化縣芳苑路段，17日下午3時許發生大貨車與工程車的車禍事故，轄區漢寶消防分隊緊急到場救援，目前得知有1名男工程車人員(50歲)被撞，救出時已經明顯無呼吸心跳，至於車禍事故原因，仍有待警方進一步釐清。

驚恐墜橋畫面曝！皮卡「顛倒懸吊」險落峽谷

驚恐墜橋畫面曝！皮卡「顛倒懸吊」險落峽谷

6人回程魂斷蘇花！飯店：當晚還有慶生

6人回程魂斷蘇花！飯店：當晚還有慶生

直擊／出事旅行社台北如空城！

直擊／出事旅行社台北如空城！

老虎伍茲回家了！推特喜報平安

老虎伍茲回家了！推特喜報平安

關鍵字：

改裝車飆車車禍

讀者迴響

熱門新聞

鮭魚男大生是他！2天要吃爆壽司餐

遊覽車最新撞山影片曝！乘客連人帶椅噴飛釀6死

40歲沒結婚的男人像「菜市場剩菜」內行人曝3大缺點

和平醫蹺班惡醫照片曝！運將被砍血流24小時枉死　主管還想包庇

郭雪芙聲明切割孫其君：目前單身

壽司郎：歡迎鮭魚先生小姐來用餐

穩交CEO版玉澤演5年！吳姍儒「甜蜜同居」

泰森交往150kg女獄警 每天來快被榨乾

遊覽車6死　駕駛滿臉血自責淚崩

隔壁也是鮭魚！壽司郎吃爆「2桌餐費曝光」

新店21歲女請假陪父母出遊亡！嬤哭癱：還有報平安

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔！

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

郭雪芙爆答應求婚！孫其君爛袋藏戒

田中發現藍色蛋　他追查：又棄嬰

更多

最夯影音

更多
夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本

夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本
撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面