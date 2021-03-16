邱國正證實：潛艦國造紅區裝備　輸出許可已經全數取得

記者林銘翰／台北報導

國軍高層日前表示，潛艦國造包括「戰鬥系統整合」、「數位聲納系統」及「輔助裝備系統（潛望鏡）」等3項紅區裝備，均已獲美方輸出許可。對此，國防部長邱國正16日證實，「沒有錯，到目前都同意，輸出許可，我們都已經獲得」。

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



國軍推動潛艦國造，已在去年底正式開工。國軍高層15日表示，包括「戰鬥系統整合」、「數位聲納系統」及「輔助裝備系統（潛望鏡）」等3項紅區裝備，均已獲美方輸出許可，造艦進度目前均依節點正常進行中。

行政院長蘇貞昌16日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。邱國正會前受訪時表示，期程方面將按照程序走，作業總是有程序，這一點大家都很關切，國軍更加的關切，國防部會依法、依程序，逐步完成。

至於這是否意味台美關係逐漸升溫，邱國正則說，他不作政治的解讀，長久以來軍售都依據需求以及整個情勢，「人家如果同意，我們按照步伐在走，並沒有什麼牽涉考量政治方面的問題」。

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