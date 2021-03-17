【廣編】舒潔創新推出鼻不適族群專用面紙　首度跨界攜手饒舌才子婁峻碩創作Rap洗腦神曲

▲舒潔再度創新出招，大手筆找來新生代人氣創作才子婁峻碩，首度跨界合作廣告單曲。



圖、文／舒潔提供

舒潔再度創新出招，針對廣大過敏與鼻不適人口，巨資打造柔滑舒緩「0摩擦」的舒鼻款機能面紙，在溝通行銷上也大手筆找來新生代人氣創作才子婁峻碩，首度跨界合作廣告單曲，廣告MV自3月中在youtube、FB、IG等舒潔社群頻道（https://youtu.be/fJWuf2NFxMM）上線以來，快速引發高人氣討論！

「Yo Sharon擤擤吧～醒醒吧Sharon，擤擤吧輕輕的雪潤一下，把面紙確認一下，別讓鼻子擤出B-Box⋯⋯」歌曲節奏輕快，讓人一聽就忍不住跟著哼唱。

舒潔品牌指出，台灣過敏人口約占總人口七成以上，其中鼻過敏族約占百分之四十，每當季節交替時，就易出現狂打噴嚏或鼻水流不停的情況，頻繁擤鼻之下更易造成脆弱的鼻部肌膚紅腫脫皮。全新「舒潔雪潤舒鼻面紙」主打「0摩擦」柔滑特性，全系列共有柔霜潤澤與薄荷舒涼兩款選擇，主打蓬鬆厚實、柔軟細緻的溫和膚觸，可加倍呵護感冒或過敏期間脆弱的鼻部肌膚。

「舒潔雪潤舒鼻面紙」全系列產品三月份已陸續於寶雅、屈臣氏、家樂福、全聯、大潤發等各大通路上市，即日起於各大通路陸續推出袖珍包與紙手帕買一送一、或盒裝面紙上市優惠價等不同促銷方案。（各通路實際促銷期間與優惠內容依各通路店內公告為準）