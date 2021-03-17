蘇花車禍他腿斷…急尋昏迷妻！院方吐「1句話」一家終團圓

記者陳羿妏、邱中岳／宜蘭報導

新北市新店區復興區赴花蓮舉行兩天一夜的里民活動，昨（16日）下午返程途中於舊蘇花115K（東澳段）處撞上山壁，釀6死39傷。據悉，一名王姓婦人被送往聖母羅東醫院時，因無法辨識身分，先以無名氏進手術房開刀，而其丈夫不顧傷勢焦急到院找人，所幸開刀後，兒子持相片與院方確認身分，一家終於得以在病房內團圓。

▲蘇花車禍後，一家人在醫院團圓。（圖／翻攝當事人臉書、記者邱中岳攝）

由於事發當下，遊覽車在猛烈撞擊之下，後半段車身全部爆開，車上部分乘客甚至噴飛車外，現場狀況慘不忍睹，救護人員到場後，立即將人送醫救治。其中，王婦（56歲）因腦內出血、頭部創傷必須立即進行手術，但當下無法辨識其身分，羅東聖母醫院先以無名氏身分開刀。

▲▼救護人員趕緊將傷者送上救護車。（圖／記者游芳男翻攝）

據悉，同行的王婦丈夫（58歲）同樣也受傷，受有右大腿開放性骨折，不見妻子人影後，他不顧傷勢，焦急地赴醫院找人，不過院方見他身上亦有傷勢，便先行替他進行清創手術。隨後，夫妻倆的兒子知悉狀況後，也立刻到院找母親，而院方人員見狀，向他問道媽媽的姓名以及「媽媽是不是胖胖的？」而他拿出媽媽的相片後，確認雙方講的是同一人。

院方於王婦晚間10時許術後，將王婦兒子、丈夫帶往病房相認，讓一家人終於團圓，另外，根據院方資料顯示，此次車禍共收治8人，其中重傷1人、中傷4人、輕傷3人（1人出院），惟王婦術後昏迷，目前仍在加護病房觀察中。

▼羅東聖母醫院受訪。（圖／記者邱中岳攝）

【更多新聞】

死亡遊覽車猛撞山壁！她肋骨斷3根 見「友人眼珠掉出」嚇壞



快訊／台南交大員警11F住家輕生！民眾目擊「他高掛外牆」嚇傻



單親媽1招讓女兒「從母姓」！前夫收健保卡才知 怒告結局出爐